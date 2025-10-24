กัน จอมพลัง ยิ้มแย้ม ประชุมทีมงาน เตรียมเอกสารเพียบ ก่อนแถลงชี้แจงปมเงินบริจาค มูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ เผย ประธานมูลนิธิ-ฝ่ายบัญชี ร่วมด้วย
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 2 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้เดินทางมาถึง ก่อนที่จะมีสีหน้าท่าทาง ยิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทาย สื่อมวลชน ก่อนที่จะเข้าไปประชุมกับทีมงาน
ขณะที่บรรยากาศการแถลงข่าวในวันนี้ มีสื่อมวลชนมาปักหลักเฝ้ารอการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก พบว่ามีทีมงานของมูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้ ได้นำเอกสาร บัญชีรายรับรายจ่าย เอกสารที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิ มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชลเพื่อชี้แจงประเด็นเรื่องเงินบริจาค
อย่างไรก็ตาม ทราบว่า รายชื่อของผู้ที่จะแถลงข่าวในวันนี้ มีประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ฝ่ายบัญชี และ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง
