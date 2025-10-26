กาฬสินธุ์ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เศร้าโศกเสียใจ สุดอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนึกโครงการศิลปาชีพ พร้อมพัฒนาผ้าไหมแพรวา คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ดังคำ “แพรวาราชินีแห่งไหม” ตรานกยูงพระราชทาน สิ่งที่สร้างชีวิตใหม่ให้ทุกครอบครัวชาวผู้ไทย
กาฬสินธุ์ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน สุดอาลัย สวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมน้อมสำนึกโครงการศิลปาชีพ “แพรวาราชินีแห่งไหม”
26 ต.ค. 68 – ที่โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน มูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเริ่มต้นโครงการเมื่อปีพุทธศักราช 2521
โดยบรรยากาศการสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ ชาวบ้านโพน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพน ต่างพากันเศร้าโศกเสียใจ และร่วมกันน้อมถวายความอาลัย
นางคำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ ปี2559 สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) นำกลุ่มสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนร่วมกันแต่งชุดผู้ไทย ซึ่งเป็นชุดที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทอดพระเนตรเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2520 ด้วยความปราบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ด้าน นางหนูวรรณ ทะนาจันทร์-นางนงลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ นางดนตรี ภูจันหา สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เปิดเผยว่า การสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ทุกคนที่เป็นชาวบ้านโพน รวมถึงกลุ่มสตรีชาวบ้านโพน ที่ทอผ้าไหมแพรวาเสียใจ เพราะสิ่งที่พระองค์ท่านได้ให้และทำไว้ ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินชาวบ้านโพน และแผ่นดินชาวกาฬสินธุ์
โดยเฉพาะการให้โอกาสในการทอดผ้าไหมแพรวา เป็นสิ่งที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับทุกครอบครัวของที่นี่ ทุกคนจึงขอถวายความไว้อาลัยต่อ “พระพันปีหลวง” และพร้อมที่จะพัฒนาผ้าไหมแพรวา ให้คงอยู่กับแผ่นดินไทยต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า “ผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหม”
สำหรับ โครงการศิลปะชีพกับผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2520 โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมพสกนิกร ที่อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งนั้น ชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วง แต่งตัวชุดผู้ไทยสไบแพรวา เข้ารับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทอดพระเนตรเห็น ได้มีพระราชดำรัสกับชาวบ้านดังต่อไปนี้
“ผ้านี้มาจากไหน” ชาวบ้านได้กราบทูลพระองค์ว่า “ทำกันเอง” สมเด็จตรัสต่อว่า “อยากได้สวย มีไหม จะให้ทำให้ได้ไหม” ชาวบ้านก็ตอบว่า “ได้ค่ะ”
และนับจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จกลับไปยังกรุงเทพมหานคร และได้ส่งพระราชทานไหมเส้น ให้แก่ ชาวบ้านโพน เพื่อทอถวาย
ชาวบ้านได้ช่วยกันทอและถอดจนเสร็จ ได้นำทูลเก้าถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระองค์ท่าน ทรง นำผ้าไหมแพรวา ไปตัดเป็นฉลองพระองค์
จากนั้นจึงมีการพัฒนากลายเป็นโครงการศูนย์ศิลปชีพ สร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับประสบนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังจะพบเห็นการพัฒนาในรูปแบบเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน