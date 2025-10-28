อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อดัง สูตร 2 พบผิดมาตรฐานทดสอบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ จึงประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Drama-addict เผยแพร่ประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของสำนักงานฯ ประกาศเรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุนไพร ยาดมผสม สมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียนที่ G 308/62 จากสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร หงส์ไทยพาณิชย์ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่า เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน ในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count was Clostridium spp. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสำคัญต่อคุณภาพ สำหรับตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง พ.ศ.2564
ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานตามมาตรา 60 (2) โดยผู้ใดผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน อันเป็นการผ้าฝืนมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ตามมาตรา 103 และผู้ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 548 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดผิดต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2568 นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรรมการอาหารและยา