หลาก&หลายรถยนต์ - ตรวจแถวรถรุ่นใหม่-โมเดลต้นแบบ สุดล้ำในงาน‘เจแปนโมบิลิตี้โชว์2025’

งานคาร์โชว์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย และได้รับความสนใจจากผู้ที่อยู่ในแวดวงยานยนต์ทั่วโลก ต้องยกให้ โตเกียว มอเตอร์โชว์ ที่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เจแปน โมบิลิตี้ โชว์ ตั้งแต่การจัดงานครั้งที่แล้วเมื่อ 2 ปีก่อน
เพราะไม่ได้มีเพียงรถยนต์เท่านั้นที่นำมาจัดแสดง ยังมียานยนต์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเครื่องบิน อากาศยานไร้คนขับ รวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในการเดินทางขนาดเล็กส่วนบุคคล
และในปีนี้ ในงาน ‘เจแปน โมบิลิตี้ โชว์ 2025’ ที่จัดขึ้นระหว่าง 30 ต.ค.-9 พ.ย. 2568 มีค่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงรถใหญ่ และสตาร์ตอัพ ตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายหลากหลายแบรนด์ ต่างนำเทคโนโลยีล่าสุดมาอวดโฉมเพื่อให้เห็นถึงทิศทางว่าจะเดินไปข้างหน้าต่อไปอย่างไร
แต่ที่ต้องยกให้ถึงความยิ่งใหญ่ และมีรถต้นแบบมานำเสนอมากที่สุดคือค่ายพี่ใหญ่ โตโยต้า เฉพาะรถต้นแบบกับแบรนด์ในเครือ ไม่ว่าจะเป็นเซ็นจูรี่ ที่รีแบรนด์ให้กลับมายืนบนโลกยานยนต์อีกครั้ง เลกซัส แบรนด์หรูซึ่งวันนี้มีพื้นที่ให้โลดแล่นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น โตโยต้า ที่กำลังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้โลกตะลึง และไดฮัทสุ พัฒนารถขนาดเล็กให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
เริ่มกันที่ เซ็นจูรี่ แบรนด์รถยนต์ระดับอัลตร้า ลักชูรี่ ที่ก่อกำเนิดหลังจากโตโยต้าทำตลาดมาพักใหญ่ ด้วยแนวคิดของหัวหน้าวิศวกรคนแรก เคนยา นากามูระ ที่ว่า “อย่าทำแบบเดิม” กล้าที่จะท้าทายในการสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ กลายเป็นความแตกต่างสุดขั้ว
ที่ผ่านมาเซ็นจูรี่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นยานพาหนะของราชวงศ์ญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จากนี้เป็นต้นไปพร้อมแล้วที่จะทำตลาดให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีทั้งรถเก๋งแบบซาลูน และรถ SUV ขนาดใหญ่ ให้ความรู้สึกถึงความหรูหรา มั่นคง ด้วยดีไซน์ที่มีทั้งความเรโทร และความร่วมสมัย
ขณะที่แบรนด์โตโยต้า เปิดตัวแนวคิดใหม่ “TO YOU TOYOTA” สร้างการรับรู้ถึงจิตวิญญาณของแบรนด์โตโยต้า ซึ่งทำงานอย่างหนักมาอย่างยาวนานเพื่อให้ “Mobility for All”
ไฮไลต์บนเวที โตโยต้า โคโรลล่า คอนเซ็ปต์ ดีไซน์โฉบเฉี่ยวแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าชัดเจน มีความล้ำสมัย และทรงเหลี่ยมมากขึ้น ขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่เปิดเผยชัดเจน แต่เชื่อว่าจะเป็นเทคโนโลยีไฮบริดรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาใกล้แล้วเสร็จ แว่วว่านอกจากความแรงและสะอาดมากขึ้นแล้ว อัตราสิ้นเปลืองยังเข้าใกล้ 40 ก.ม.ต่อลิตรกันเลยทีเดียว
ส่วนอีกคันที่จอดเคียงข้างกัน IMV Origin อีกหนึ่งอนุพันธุ์ของ IMV เป็นรถคล้ายๆ สกายแล็บบ้านเรา คือตัวถังเปลือย หัวเก๋งมีเพียงพื้นที่คนขับ นอกนั้นมีไว้เพื่อบรรทุกสัมภาระ ที่สามารถดัดแปลงให้เข้ากับการใช้งานได้ไร้ขีดจำกัด ที่มาภายใต้แนวคิดยานยนต์ที่ท้าทายการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยยึดหลัก “จงใจไม่สมบูรณ์แบบ” แต่กลายเป็นรถบรรทุกคันเท่ในแวดวงยานยนต์
รถตู้ดีไซน์ใหม่ โตโยต้า ไฮเอซ คอนเซ็ปต์ ให้ความรู้สึกถึงความทันสมัย บึกบึน ไม่ใช่แค่บรรทุกคน บรรทุกของ แต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์เจ้าของรถได้ ไม่ว่าจะเป็นรถบ้าน หรือเพื่อกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่
แต่รถที่ได้รับความสนใจชนิดหัวกะไดไม่แห้งเพราะเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆ โตโยต้า แลนด์ ครุยเซอร์ เอฟเจ (Land Cruiser FJ) น้องเล็กของตระกูลแลนด์ ครุยเซอร์ ดีไซน์ทรงกล่องสุดเท่ ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักเลงรถสายลุยทั่วโลก
ในงานนี้จอดรอให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดทั้งภายนอก ภายใน จะมีก็แต่เครื่องยนต์ที่เปิดดูไม่ได้เพียงอย่างเดียว เพราะดูเหมือนยังไม่ได้ประกาศชัดว่าประเทศใดจะมีเครื่องยนต์แบบไหนทำตลาดบ้าง แต่บ้านเราเบื้องต้นมีเพียงเครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร ที่เคยประจำการในไฮลักซ์ รีโว่ และฟอร์จูนเนอร์รุ่นก่อน เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
เลกซัส หลังจากที่ได้อิสระในการออกแบบเพราะไม่ต้องยึดติดกับความหรูหราแบบที่สุดเหมือนในอดีต ทำให้สามารถทดลองค้นหาสิ่งใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างแท้จริง
เป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ โดยเฉพาะ เลกซัส LS ที่ไม่ใช่การนำเสนอรถยนต์ในแบบซีดาน หรือ SUV แต่มาในรูปแบบของพื้นที่แห่งความหรูหรา ด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ รถต้นแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อสุดหรู ที่ดีไซน์ภายนอกเน้นเส้นสายให้เห็นถึงความล้ำสมัย
ขณะที่ภายในหรูหรา สะดวกสบาย ให้ความเป็นส่วนตัว และความสงบ เหมาะกับผู้บริหารที่ต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่สำหรับประเทศไทย งานนี้อาจต้องรอเก้อเมื่อเลกซัสเปิดตัวทำตลาดจริงจัง เพราะเป็นรถที่ติดเวลา นำมาขับบนถนนได้เฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ส่วนน้องนุชเล็กสุด ไดฮัทสุ นำเสนอรถขนาดเล็กทั้ง มิดเจ็ต เอ็กซ์ รถต้นแบบไฟฟ้าขนาดเล็ก สานต่อตำนานของรถมิดเจ็ตรุ่นแรกที่สร้างขึ้นจากความต้องการรถขนาดเล็กของคนเมืองในญี่ปุ่นเมื่อปี 1957 แต่เปลี่ยนจาก 3 ล้อ มาเป็น 4 ล้อแทน
รูปทรงคล้ายยานยนต์ที่ใช้ในอวกาศแบบ 1 ที่นั่งคนขับ และสองที่นั่งขนาดเล็กหลังคนขับ พร้อมกล่องเก็บของด้านท้ายรถ ดูแล้วน่าจะตอบโจทย์คุณแม่บ้านที่ใช้ไปรับ-ส่งลูกที่โรงเรียน หรือไปจ่ายตลาดในพื้นที่ใกล้ๆ
และยังมีรถเปิดประทุนขนาดเล็ก K-OPEN รถขับเคลื่อนล้อหลัง ที่เครื่องยนต์วางหน้า ขณะที่มีขนาดกะทัดรัด ซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์
ภายในพื้นที่จัดแสดงของกลุ่มโตโยต้ายังมีกิจกรรมและอุปกรณ์เพื่อการเคลื่อนที่อื่นๆ อาทิ boost me ที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนที่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระมากขึ้น รวมถึงแข่งขันกีฬาได้อย่างจริงจัง
นอกจากนี้ โตโยต้ายังได้โชว์ความเป็นมาของแบรนด์ เริ่มจากเครื่องทอผ้า เพราะก่อนที่จะเป็นค่ายรถยนต์โตโยต้าอย่างเช่นทุกวันนี้ได้เคยเป็นผู้ผลิตเครื่องทอผ้ามาก่อน แต่ได้ขายสิทธิบัตรการผลิตเครื่องทอผ้าให้กับสหราชอาณาจักรแล้วเบนเข็มมาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
ใกล้กันเป็นรถยนต์นั่งที่ผลิตเพื่อจำหน่ายคันแรก โมเดล AA ในปี 1936 และรถบรรทุก Type G1 ต้นกำเนิดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของค่ายโตโยต้า ที่ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทาย เนื่องจากมีปัญหารถเสียอยู่บ่อยครั้ง
แต่ด้วยความที่เป็นนักสู้เลือดบูชิโด คิอิจิโร โตโยดะ ผู้ก่อกำเนิดโตโยต้า เมื่อรับทราบว่ามีรถเสียจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุในทันทีทุกครั้งตามแบบฉบับ ‘วิศวกรเก็นจิ-เก็นบุตสึ’ คือการไปเห็นด้วยตาตนเอง ณ สถานที่เกิดเหตุ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ทำความเข้าใจว่ารถเสียจากเหตุใด พร้อมนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข ตรงกับจิตวิญญาณที่ว่า ‘ลูกค้าต้องมาก่อน’ ซึ่งโตโยต้ายึดมั่นในแนวคิดนี้มาโดยตลอด
พื้นที่หมดเสียแล้ว สัปดาห์หน้ามาต่อกันกับค่ายอื่นๆ ว่าใครมีทีเด็ดทีขาดอะไรกันบ้าง โปรดอดใจรอ
กิตติพงศ์ ศรีเจริญ