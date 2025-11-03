ฟอร์ด ประเทศไทย จัดหนักต่อเนื่อง ผ่อนคนละครึ่ง 1 ปี พร้อมลุ้นทองคำแท่งหนัก 10 บาท 1 รางวัล และทองคำแท่งหนัก 1 สลึง 200 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท
นายเมธัส ลิขิตสัจจกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย ผู้ผลิต และจำหน่ายรถยนต์ “ฟอร์ด” เปิดเผยว่า ล่าสุด ฟอร์ด ได้จัดแคมเปญ “ช่วยผ่อนคนละครึ่งนาน 1 ปี สำหรับลูกค้าที่จอง และรับรถตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 30 ธ.ค. นี้ นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ลุ้นรับทองคำแท่ง มูล่ารวมกว่า 3.5 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นลูกค้าที่จอง และรับรถในเดือนพ.ย. ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก 1 สลึง จำนวน 100 รางวัล ประกาศผลวันที่ 15 ธ.ค. นี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/FordThailand
และลูกค้าที่จอง และรับรถในเดือนธ.ค. ลุ้นรับรางวัลทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล และทองคำแท่งหนัก 1 สลึง จำนวน 100 รางวัล ประกาศผลในวันที่ 19 ม.ค. 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ www.facebook.com/FordThailand
นอกจากนี้ ยังมีสิทธ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่จองซื้อรถฟอร์ด เรนเจอร์ XLS กระบะ 4 ประตูยกสูง และฟอร์ด เรนเจอร์ XLS กระบะ 4 ประตูยกสูง รุ่นพิเศษ เอ็กซ์ตร้า แพ็ค จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 3 สิทธิ์ต่อการจองซื้อ 1 คัน
“ฟอร์ดร่วมสร้างสีสันกระตุ้นตลาดในช่วงปลายปี เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงรถฟอร์ดได้ง่ายขึ้น ด้วยการแบ่งเบาการผ่อนชำระค่างวดในปีแรก พร้อมต่อยอดแคมเปญฟอร์ดช่วยผ่อนคนละครึ่ง ด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าที่ซื้อรถฟอร์ดมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำแท่งเพิ่มเติม นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใหม่ หรือเปลี่ยนรถคันใหม่ ซึ่งฟอร์ดมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของรถฟอร์ดกับข้อเสนอสุดพิเศษนี้” นายเมธัส กล่าว