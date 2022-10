เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนวงการยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา ที่ราคา 1,699,000 บาท โดยกวาดยอดจองพร้อมการชำระเงินมัดจำ 10,000 บาทรวมทั้งสิ้น 1,241 คัน ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งการจองและชำระเงินมัดจำนี้ เริ่มคึกคักและแรงไม่มีแผ่วตั้งแต่เริ่มต้นการเปิดรับจองเพื่อรับส่วนลดพิเศษ 50,000 บาทภายใต้แคมเปญ ULTRA DEAL ครบ 300 คันภายใน 5 นาทีแรก สะท้อนความนิยมของ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถตอบโจทย์การเดินทางของแฟนๆ ชาวไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า เราขอขอบคุณการสนับสนุนอย่างท่วมท้นของผู้บริโภคชาวไทยที่มอบให้กับ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รถยนต์เอสยูวีพลังงานไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กที่มาแรงอีกหนึ่งรุ่นของแบรนด์ HAVAL ที่เข้ามาสร้างมาตรฐานและยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้กับผู้บริโภคชาวไทยไปอีกขั้น ซึ่ง All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ที่เรานำมาเปิดตัวในประเทศไทยนี้ ถือเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ HAVAL H6 PHEV ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่เรามุ่งมั่นนำมาให้คนไทยได้สัมผัสเป็นที่แรกของโลก

โดยรถยนต์รุ่นนี้เคยสร้างกระแสการตอบรับที่ดีเยี่ยมมาแล้วจากการเผยโฉมครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา การันตีด้วยยอดจองสิทธิ์จากแคมเปญ ULTRA DEAL กว่า 7,000 สิทธิ์ และมียอดจองพร้อมชำระเงินมัดจำสูงถึง 1,241 คันภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากการเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการ

โดยสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ สีขาว สีเทา และสีดำ ซึ่งความสำเร็จนี้นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่สำคัญสำหรับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการครองใจผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และจะยังคงสานต่อพันธกิจในการยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (User-Centric) เราเชื่อมั่นว่า All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV จะมอบการขับขี่ที่สุกสนาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของทุกครอบครัว พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ประกาศราคาจำหน่ายของ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ภายใต้นโยบาย “ONE PRICE” ซึ่งจะเป็นราคาเดียวกันในทุกช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศอยู่ที่ 1,699,000 บาท และจะเริ่มทยอยส่งมอบรถล็อตแรกในช่วงกลางเดือนพ.ย.เป็นต้นไป

โดยลูกค้าที่จองสิทธิ์ ULTRA DEAL ในระหว่างวันที่ 17 ก.ย. 2565 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 7 ต.ค. 2565 เวลา 18.00 น. และชำระเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท หลังจากการประกาศราคาอย่างเป็นทางการจำนวน 300 ท่านแรกจะได้รับส่วนลดในการซื้อรถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV มูลค่า 50,000 บาท โดยบริษัท จะยึดเวลาที่ทำการจ่ายเงินมัดจำสำเร็จเป็นหลักในการมอบสิทธิ์พิเศษนี้ให้กับลูกค้า ซึ่งถ้าลูกค้าท่านใดทำการสละสิทธิ์หรือถอนการจองภายหลัง จะไม่สามารถกลับมารับสิทธิ์ได้ใหม่ และทางบริษัท จะไม่มีการเพิ่มรายชื่อลูกค้าท่านอื่นในลำดับถัดไปเข้ามาทดแทน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งจอง All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV หลังจากช่วงประกาศราคาอย่างเป็นทางการ คือตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. เวลา 20.00 น. จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 ผ่านทาง GWM Application และเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอมอบสิทธิพิเศษกับแคมเปญ PREMIERE DEAL สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าและผู้สนใจซื้อในช่วงเปิดตัว อาทิ ดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% ฟรี ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี

ลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและอ่านรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับแคมเปญ PREMIERE DEAL สำหรับรถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH หรือ GWM Application หรือ Official Facebook Page : GWM Thailand และ HAVAL Thailand และสามารถติดต่อขอลงทะเบียนทดลองขับได้ที่ GWM Partner Store ทั่วประเทศ (ในเฟสแรก) ตามสาขาที่ท่านได้ทำการจองรถไว้ โดยเขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถลงทะเบียนและทดลองขับได้ตั้งแต่วันที่ 8-16 ต.ค. 2565 และต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2565 ถึง 7 พ.ย. 2565