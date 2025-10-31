ตำรวจทางหลวง ปิดเกม “น้าไข่แดง” หัวหน้าแก๊งลำเลียงยาบ้า 6 แสนเม็ด มูลค่ากว่า 20 ล้านลงใต้ ล่อลวงเยาวชน ร่วมขบวนการ พบประวัติโชกโชน
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2568 ที่บช.ก. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการ ปิดเกมเครือข่าย “น้าไข่แดง“ ขบวนการส่งยาเสพติดลงชายแดนใต้ พร้อมยึดยาบ้าเกือบ 6 แสนเม็ด มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาบ้า จำนวน 590,000 เม็ด บรรจุอยู่ใน ถุงพลาสติกสีดำจำนวน 3 ถุง รวมทั้งหมด 59 แท่ง แต่ละแท่งมีตัวเลข 999 ประทับอยู่ด้านบน รถเก๋ง 2 คัน และโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง
โดย พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงชุมพรพบกลุ่มรถต้องสงสัย ที่ลักลอบขนยาเสพติดลงสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยมีรถนำทางและรถขนยาเสพติดใช้การเลี่ยงถนนหลักไปใช้ถนนรอง ในพื้นที่ จ.ชุมพร จึงได้วางกำลังรถวิทยุตำรวจทางหลวงเพื่อเตรียมสกัด
จนพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda สีบรอนซ์เงิน ขับขี่อยู่บน ทล.41(เอเชีย) กม.19+600 (ขาล่องใต้) ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร จึงได้เรียกตรวจค้น ภายในรถพบชาย 2 คน คือนายพลากรณ์ อายุ 32 ปี เป็นคนขับรถ และนายอัสฟารีส อายุ 20 ปี เป็นผู้โดยสาร ทั้งคู่มีท่าทางพิรุธและให้ข้อมูลวกวน จึงขอตรวจค้นรถพบถุงดำขนาดใหญ่ 3 ถุง ในช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ ภายในเป็นมัดยาบ้าจำนวนมาก จึงได้จับกุมผู้ต้องหาทั้งสอง
จากการสืบสวนพบว่ามีรถยนต์อีก 1 คัน ทำหน้าที่เป็นรถนำทาง จึงได้ประสานไปยังตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ เพื่อนำกำลังสกัดจับรถยนต์ดังกล่าว จนพบรถยนต์เก๋ง นิสสัน สีขาว ขับขี่อยู่บน ทล.41(เอเชีย) กม.146+500 (ขาล่องใต้) ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้สกัดให้รถคันดังกล่าวหยุด เพื่อตรวจสอบพบ นายมนตรี หรือไข่แดง เป็นผู้ขับขี่ และ นายชาญ(นามสมมติ) เยาวชนอายุ 17 ปี เป็นผู้โดยสาร
โดยนายพลากรณ์ ให้การว่า ยาบ้าทั้งหมดเป็นของนายมนตรี โดยนายมนตรีได้จ้างให้ตนขับรถขนยาเสพติด ในราคา 30,000 บาท ให้ไปรับยาบ้าจากพื้นที่ปริมณฑลเพื่อนำไปส่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ด้าน นายอัสฟารีส ให้การว่า ตนทำหน้าที่นั่งบอกเส้นทางบนรถขนยาเสพติด โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 5,000 บาท เมื่อช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม ตนกับนายชาญ เยาวชนอายุ 17 ปี ได้เจอกับนายมนตรี ก่อนถูกชักชวนไปดื่มกินตามสถานบันเทิงในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายมนตรีมีการใช้ชีวิตหรูหรานำเงินมาโชว์ และใช้อุบายหลอกลวงให้ตนเข้ามารับงานนั่งรถช่วยขนยาเสพติด
โดยหลอกว่าให้ไปนั่งรถเฉยๆ ช่วยดู GPS บอกเส้นทาง แล้วก็รับเงินค่าจ้างไป ถ้าโดนตำรวจจับได้ก็บอกว่าแค่นั่งรถมาเฉยๆ ไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติด ตนกับนายชาญจึงหลงเชื่อรับงาน ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เงิน เนื่องจากตนและนายชาญนำเงินไปใช้ซื้อไอเทมในเกม จนมีหนี้สินคนละประมาณหมื่นกว่าบาท
ขณะที่ นายมนตรี ให้การภาคเสธว่าตนเองได้รับการว่าจ้างให้มาขนยาเสพติด ไม่ได้เป็นเจ้าของยาเสพติดล็อตดังกล่าวแต่อย่างใด จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ ซึ่งจากการสืบสวน พบว่า นายมนตรี หรือในกลุ่มเรียกกันว่า “น้าไข่แดง”เป็นเจ้าของยาเสพติดที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ และทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและขนส่งยาเสพติดเพื่อนำส่งให้กับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
รวมถึงทำหน้าที่จัดหาทั้งคนและรถเพื่อไปใช้ในการขนยาเสพติด ตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในคดี ผลิตยาเสพติด, ครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายยาเสพติด โดยเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อช่วงต้นปี 2568 ก็กลับมาตั้งเครือข่ายยาเสพติดอีก
เบื้องต้น ตำรวจแจ้งข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย เพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลต่อไป