ผงะศพเด็กทารก เพศหญิง ลอยมาติดตะแกรง ประตูระบายน้ำ ย่านคลองเตย เร่งนำร่างชันสูตรหาสาเหตุ เสียชีวิตก่อนคลอดแล้วนำมาทิ้ง หรือคลอดแล้วนำมาทิ้ง
วันที่ 4 พ.ย. 2568 พ.ต.ท.สุทวัฒน์ ศรีพรวรรณ์ รับแจ้งเหตุพบศพเด็กทารกภายใน ประตูระบายไผ่พิทักษ์ คลองไผ่สิงโต ถนนดวงพิทักษ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. จึงประสานแพทย์เวร รพ.จุฬา เจ้าหน้าที่พิสูจหลักฐาน และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณ อาคารรับน้ำไผ่พิทักษ์ สำนักรักบายน้ำ กทม. ซึ่งรับน้ำจากคลองไผ่สิงโต บริเวณ ตะแกรงเหล็กตักขยะหน้าประตูระบายน้ำ พบศพเด็กทารกเพศหญิงแรกเกิดติดอยู่ ที่ตะแกรงปนกับเศษขยะ เจ้าหน้าที่จึงนำร่างทารกขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์เก็บหลักฐาน
สอบถาม นายนิพนธ์ อายุ 51 ปี เจ้าหน้าที่ดูแลประตูระบายน้ำ เล่าว่า เมื่อเวลาประมาณ 8.30 น. ตนเดินดูขยะในคลองไผ่สิงโต ที่ลอยมาติดกับตะแกรงประตูระบายน้ำ จนมาถึงจุดตระแกรงคัดแยกขยะ ซึ่งขณะนั้นหวีตักขยะ กำลังตักขยะอยู่ ตนสังเกตเห็นว่ามีศพเด็กติดอยู่ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าในช่วงที่ฝนตกหนัก น้ำในคลองดังกล่าว จะไหลมายังอาคารดังกล่าว คาดว่าเด็กน่าจะลอยน้ำจากคลองฝั่งรัชดามาติดที่หวีตักขณะดังกล่าว
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างเด็ก ทราบว่าศพเป็นเพศหญิง อายุประมาณ 9 เดือน ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่า เสียชีวิตก่อนคลอดแล้วนำมาทิ้ง หรือคลอดแล้วนำมาทิ้ง เจ้าหน้าที่ส่งร่างไปยังนิติเวช รพ.จุฬา เพื่อชันสูตรตามขั้นตอนต่อไป