รวบหนุ่มเมาน้ำท่อม-กัญชา หวังชิงทรัพย์หนุ่มเมียนมา ทำทีขอยืมมือถือ ก่อนจะหนี ยื้อแย่งชุลมุน สุดท้ายคว้ามีดแทงเข้าอกดับคาที่ เค้นสอบเจ้าตัวสารภาพ
ร่วมกันจับกุม นายติณนภพ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร” ตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.6187/2568 ลงวันที่ 23 ต.ค.68 จับกุมที่ บริเวณ สน.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม เมื่อกลางดึกวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ต.ค.68 เวลา 05.09 น. เลขคดีอาญา 556/2568 กรณีคดีเหตุพยายามชิงทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณทางเข้าแคมป์คนงานก่อสร้างภายในซอยเพิ่มสิน 30/1 แล้วลงจากรถมาขอยืมโทรศัพท์จาก นายยาซา ทุ อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา ผู้เสียชีวิต หลังจากนายซาซุน เดินเข้าไปให้ยืมโทรศัพท์ มีการคุยกันพักนึงแล้วคนร้ายมีทีท่าเหมือนจะหลบหนี
นายซาซุนจึงดึงโทรศัพท์คืน จากนั้นคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณอกของนายซาซุนจนถึงแก่ความตาย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม สืบสวนจนทราบว่าคนร้ายคือ นายติณนภพ อายุ 20 จึงรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวน สน.สายไหม
ต่อมาทราบว่า นายติณนภพหลบหนีไปอยู่ที่บริเวณบ้าน ในเขตบางเขน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบรถจักรยานยนต์ จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว และพบนายติณนภพ นั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงตน และเชิญตัวนายติณนภพ มาให้ปากคำขยายผล ที่สน.สายไหม
จากการสอบถามนายติณนภพ รับว่า ตนก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทง นายยาซา ทุน อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2568 เวลาประมาณ 19.28 น.จริง ต่อมาพนักงานสอบสวน ยื่นคำร้องขอหมายจับ นายติณนภพ โดยศาลอาญาออกหมายจับ ศาลอาญา ที่ จ.6187/2568 ลงวันที่ 23 ต.ค.68
กระทำความผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร”
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงหมายจับดังกล่าวให้ นายติณนภพดู นายติณนภพ ยอมรับว่าตนเป็นบุคคลเดียวตามหมายจับดังกล่าว และยังไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อนแต่อย่างใด สาเหตุเมาน้ำท่อมกัญชา ขับรถออกก่อเหตุหลายครั้ง นายติณนภพนำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดเสื้อผ้าของกลางที่ใช้ในวันก่อเหตุ ที่บ้าน พบเสื้อผ้าของกลางอยู่ภายในห้องนอนของ นายติณนภพ ภายในบ้านหลังดังกล่าว
และพาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมไปตรวจยึดอาวุธมีดของกลาง ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงตรวจยึดของกลางก่อนนำตัว นายติณนภพ พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.สายไหม เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
จากการสืบสวนขยายผล พบว่าเคยก่อเหตุในลักษณะนี้อีก 3 ครั้ง ในพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ก่อนก่อนเหตุในพื้นที่สน.สายไหม เหตุพยายามวิ่งราวทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 68 เวลา 02.25 น. พื้นที่สน. บางเขน เหตุพยายามวิ่งราวทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.68 เวลา 03.25 น. พื้นที่สน.บางเขน หลังก่อเหตุในพื้นที่ สน.สายไหม และเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นสาหัสใช้อาวุธมีด) เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 68 เวลา 02:16 น. พื้นที่สน.บางเขน