นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า กำลังซื้อคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้ายังไปได้ดีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากความสำเร็จจากการจัดแคมเปญ “ANANDA URBAN PULSE 2022” ซึ่งถือว่าเป็นการจัดอีเวนต์อสังหาริมทรัพย์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมหลังจากที่ห่างหายไปนานเกือบ 3 ปี เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 อนันดาฯ ไม่ได้จัดงานมาเกือบ 5 ปี เช่นกัน ซึ่งสะท้อนได้เป็นอย่างดีถึงสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ว่ามีความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคกลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมถึงกำลังซื้อสินค้าที่อยู่อาศัยยังดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่สามารถตอบความต้องการการใช้ชีวิตในเมืองและใกล้แนวรถไฟฟ้า อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อประสบการณ์การทำงานของอนันดาฯ ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าคนเมืองทั้งตลาดคอนโดและแนวราบในเมืองได้เป็นอย่างดี

การจัดงานใหญ่ ANANDA URBAN PULSE 2022 ถือว่าเป็นการนำเสนอโครงการใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับชั้นนำ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในชีวิตให้กับลูกค้า โดยการพัฒนาคอนโดมิเนียมผสมผสานการบริการต่างๆ ที่มีมาตรฐานระดับ World class ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับ ดุสิตธานี ครั้งแรก! กับ BRANDED RESIDENCE ของอนันดาฯ การจับมือกับ SCRATCH FIRST (FROM THE CREATORS OF WONDERFRUIT) ในการร่วมกันพัฒนาแบรนด์ CULTURE ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่

และความร่วมมือกับ ASCOTT แบรนด์ดังระดับโลกที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการการอยู่อาศัยให้สะดวกสบายมากขึ้นในโครงการ CULTURE เพื่อให้สามารถตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างลงตัวที่สุด ภายใต้ 6 โครงการใหม่ ได้แก่ 1.โครงการ โคโค่ พาร์ค 2.โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ 3.โครงการ คัลเจอร์ จุฬา 4.โครงการไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาลี สเตชั่น 5.โครงการ อันดา ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ และ 6.โครงการ อาร์เทล อโศก-พระราม 9

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการเปิด 6 โครงการใหม่ในครั้งนี้ นับว่าเป็น “BIG MOVE” ของอนันดาฯ ในไตรมาส 4 ที่มีการขยับตัวแรงที่สุดในอุตสาหกรรม ตอบรับการเปิดเมืองและสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้น

ซึ่งการจัดงาน ANANDA URBAN PULSE 2022 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นงานที่มีสีสันที่สุด ที่อนันดาฯ ตั้งใจให้จัดให้คนเมืองมาใช้ชีวิต เป็นงานอีเวนต์ใหญ่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถสร้างยอดขายได้สูงสุดของปีนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง สามารถสร้างยอดขายรวมกว่า 6,000 ล้านบาท โดยมาจากยอดขายรวมหลังจบงาน ประมาณ 5,000 ล้านบาท และยอดขายจากการเปิดจอง Online Booking อีกกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าที่ได้วางเอาไว้ จากตัวเลขดังกล่าวทำให้สามารถสร้างยอดขายของปีนี้ให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ 15,680 ล้านบาท ได้อย่างแน่นอน

“การจัดงานในช่วง 4 วันที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า มีกลุ่มลูกค้าสนใจซื้อคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากการนำเสนอที่อยู่อาศัยโครงการต่างๆ ของ อนันดาฯ มอบความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงมอบประสบการณ์ที่ดีในชีวิตให้กับลูกค้า โดยการพัฒนาคอนโดมิเนียมผสมผสานการบริการต่างๆ ที่มีมาตรฐานระดับ World class เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุคนี้”นายชานนท์ กล่าวทิ้งท้าย