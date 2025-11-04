บางกอกแอร์ เปิดเลานจ์หรูแห่งใหม่ ที่สนามบินดอนเมือง ตอกย้ำการให้บริการพรีเมียม
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เดินหน้ายกระดับการให้บริการพร้อมตอบโจทย์ความต้องการผู้โดยสาร ด้วยบริการห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ที่มอบพื้นที่พักผ่อนอันสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร สร้างประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับในแบบ “เอเชียบูทีคแอร์ไลน์”
นายจุลิน กอเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ได้รับความนิยม เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงมอบความพิเศษล่าสุด ด้วยบริการห้องรับรองผู้โดยสาร บนพื้นที่ขนาด 300 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปต์ “Whisper of the Ocean” ที่สื่อถึงความงดงามอันเรียบง่าย เงียบสงบของท้องทะเล แต่แฝงด้วยรายละเอียดและความประณีตในทุกองค์ประกอบ เพื่อให้ผู้โดยสารสัมผัสได้ถึงการพักผ่อน และผ่อนคลาย ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาใช้บริการ”
นางสาวสิริพร หนูจั่น รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นและขนส่งสินค้า กล่าวว่า “ทุกการพัฒนาของบางกอกแอร์เวย์สเกิดจากความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสาร เรามองว่าการให้บริการในรูปแบบของ “เอเชียบูทีคแอร์ไลน์” คือการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุข ความอุ่นใจ และความประทับใจ ที่ผู้โดยสารจะจดจำได้ในทุกครั้งที่เดินทางกับเรา”
ห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 2 แบ่งออกเป็น 2 โซนหลัก ได้แก่
บลูริบบอนคลับเลานจ์ (Blue Ribbon Club Lounge) – สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นโค้งของเนินทราย โทนสีอบอุ่นที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ตกแต่งด้วยเบาะผ้าลายไทยอันประณีต และพื้นไม้ที่เรียบหรู สะท้อนความสง่างามร่วมสมัยในแบบมินิมอล
บูทีคเลานจ์ (Boutique Lounge) – สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันของท้องทะเลและปะการัง ตกแต่งด้วยลวดลายหินธรรมชาติที่ให้กลิ่นอายของการพักผ่อนริมชายฝั่งอันอบอุ่นและผ่อนคลาย การผสมผสานลวดลายไม้ กับโทนสีน้ำเงินเข้มของท้องทะเล สร้างบรรยากาศแห่งความสงบรื่นรมย์ หน้าต่างกระจกโค้งใสมองเห็นทิวทัศน์ของสนามบิน เพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงกับการเดินทางที่กำลังจะเริ่มต้นอย่างมีชีวิตชีวา ทั้งสองโซนมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งมุมของว่าง เครื่องดื่ม และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อให้ทุกช่วงเวลาก่อนออกเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย
