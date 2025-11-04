บางกอกแอร์ เปิดเลานจ์หรูแห่งใหม่ ที่สนามบินดอนเมือง ตอกย้ำการให้บริการพรีเมียม

บางกอกแอร์ เปิดเลานจ์หรูแห่งใหม่ ที่สนามบินดอนเมือง ตอกย้ำการให้บริการพรีเมี
ยม
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เดินหน้ายกระดับการให้บริการพร้
อมตอบโจทย์ความต้องการผู้ โดยสาร ด้วยบริการห้องรับรองผู้ โดยสารแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ที่มอบพื้นที่พักผ่อนอั นสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร สร้างประสบการณ์การเดินทางเหนื อระดับในแบบ “เอเชียบูทีคแอร์ไลน์”
นายจุลิน กอเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบิ
นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ได้รั บความนิยม เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นพั ฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงมอบความพิเศษล่าสุด ด้วยบริการห้องรับรองผู้โดยสาร บนพื้นที่ขนาด 300 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปต์ “Whisper of the Ocean” ที่สื่อถึงความงดงามอันเรียบง่ าย เงียบสงบของท้องทะเล แต่แฝงด้วยรายละเอี ยดและความประณีตในทุกองค์ประกอบ เพื่อให้ผู้โดยสารสัมผัสได้ถึ งการพักผ่อน และผ่อนคลาย ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาใช้บริ การ”
นางสาวสิริพร หนูจั่น รองกรรมการผู้
อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติ การภาคพื้นและขนส่งสินค้า กล่าวว่า “ทุกการพัฒนาของบางกอกแอร์เวย์ สเกิดจากความตั้งใจที่ จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ กับผู้โดยสาร เรามองว่าการให้บริการในรู ปแบบของ “เอเชียบูทีคแอร์ไลน์” คือการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุข ความอุ่นใจ และความประทับใจ ที่ผู้โดยสารจะจดจำได้ในทุกครั้ งที่เดินทางกับเรา”
ห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ตั้
งอยู่ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 2 แบ่งออกเป็น 2 โซนหลัก ได้แก่
• บลูริบบอนคลับเลานจ์ (Blue Ribbon Club Lounge) – สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดั
บพรีเมียร์ ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นโค้ งของเนินทราย โทนสีอบอุ่นที่ให้ความรู้สึกผ่ อนคลาย ตกแต่งด้วยเบาะผ้าลายไทยอั นประณีต และพื้นไม้ที่เรียบหรู สะท้อนความสง่างามร่วมสมั ยในแบบมินิมอล
• บูทีคเลานจ์ (Boutique Lounge) – สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันของท้
องทะเลและปะการัง ตกแต่งด้วยลวดลายหินธรรมชาติที่ ให้กลิ่นอายของการพักผ่อนริ มชายฝั่งอันอบอุ่นและผ่อนคลาย การผสมผสานลวดลายไม้ กับโทนสีน้ำเงินเข้มของท้องทะเล สร้างบรรยากาศแห่งความสงบรื่ นรมย์ หน้าต่างกระจกโค้งใสมองเห็นทิ วทัศน์ของสนามบิน เพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงกั บการเดินทางที่กำลังจะเริ่มต้ นอย่างมีชีวิตชีวา ทั้งสองโซนมาพร้อมสิ่ งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งมุมของว่าง เครื่องดื่ม และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อให้ทุกช่วงเวลาก่อนออกเดิ นทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย