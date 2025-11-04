ททท. คาดงานลอยกระทง สะท้อนวิถีไทย หนุนเงินสะพัด 6,540 ล้านบาท ภาคเหนือแชมป์รายได้สูงสุด 1,930 ล้านบาท คนแห่เที่ยวกว่า 4.5 แสนคน
วันที่ 4 พ.ย. 2568 น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2568 คาดมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวรวมราว 1.91 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้มูลค่า 6,540 ล้านบาท อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 65% โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 41% ของอัรตาเข้าพักทั้งหมด
ส่วนภูมิภาคที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยวกว่า 459,500 คน-ครั้ง สร้างรายได้ 1,930 ล้านบาท รองลงมาคือ ภาคกลาง 433,000 คน-ครั้ง รายได้ 930 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 302,200 คน-ครั้ง รายได้ 620 ล้านบาท ภาคใต้ 278,700 คน-ครั้ง รายได้ 1,175 ล้านบาท และภาคตะวันออก 273,300 คน-ครั้ง รายได้ 990 ล้านบาท
ททท.จัดงานภายใต้บรรยากาศ เรียบง่าย สงบงามตามประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทงด้วยความสำรวมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
ปีนี้มีการจัดงาน “มหาลอยกระทง” ในพื้นที่หลัก 2 จังหวัด คือ สุโขทัย และ พระนครศรีอยุธยา พร้อมสนับสนุนกิจกรรมอีก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เชียงใหม่ ตาก และร้อยเอ็ด รวม 7 จังหวัด คาดมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 430,600 คน-ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 2,055 ล้านบาท มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 73%
“งานปีนี้จะไม่มีการแสดงพลุหรือดอกไม้ไฟ แต่จะเน้นการแสดงวัฒนธรรมงดงามทรงคุณค่าตามวิถีไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความรำลึกถึงพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก”
น.ส.ฐาปนีย์ กล่าวว่า ปัจจัยที่หนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ได้แก่ โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในเมืองหลักและเมืองรอง ขณะที่อุปสรรคสำคัญยังคงเป็น ค่าครองชีพสูงและหนี้ครัวเรือน ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภค โดยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวลดลงต่อเนื่อง 8 เดือนติด ล่าสุดเดือนกันยายนอยู่ที่ระดับ 68.8 จุด สะท้อนความกังวลต่อเศรษฐกิจในประเทศ
อย่างไรก็ตาม บางจังหวัดงดจัดงานลอยกระทง เช่น สุราษฎร์ธานี สตูล อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และสุรินทร์ ทำให้การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและรายได้ในภาพรวมลดลงจากปีก่อน แต่ ททท. เชื่อว่าบรรยากาศลอยกระทงปีนี้ยังคงคึกคักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งมีเสน่ห์และอัตลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง