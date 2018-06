ไทยผนึก 3 ประเทศค้ามันสำปะหลังโลก สกัดหั่นราคา

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในงานจัดการประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018) ในวันที่ 27 มิ.ย. นี้ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จะมีการหารือระหว่างไทยกับกัมพูชา ลาว เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ค้ามันสำปะหลังรายใหญ่ของโลกและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกรวมกว่า 80% เพื่อร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพและพยุงราคามันโลก ป้องกันปัญหาการตัดราคากันเองและถูกกดราคาจากประเทศนำเข้า พร้อมกับหารือจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกที่มีส่วนแบ่งนำเข้า 70-80% ของปริมาณผลผลิตมันสดจากประเทศผู้ส่งออก 278 ล้านตัน และมีส่งออกทั่วโลก 43.7 ล้านตัน ในปี 2560

สำหรับแนวโน้มราคามันโลกยังสูงต่อเนื่อง จากความต้องการในตลาดโลกมีต่อเนื่อง ทำให้ราคาส่งออกมันเส้น อยู่ที่ตันละ 252 เหรียญสหรัฐ เพิ่มจาก 170 เหรียญสหรัฐ ในปี 2560 และแป้งมันตันละ ราคา 540 เหรียญสหรัฐ จาก 360 เหรียญสหรัฐ จึงทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย 4 เดือนแรกปีนี้ ที่มีปริมาณ 3.6 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 8% แต่มูลค่าได้ 1,178 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนราคามันสดในประเทศอยู่ที่ก.ก.ละ 2.95-3.20 บาทหรือเพิ่มขึ้น 85% โดยปี 2561 ตั้งเป้าส่งออกปริมาณ 10.6 ล้านตัน มูลค่า 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1 แสนล้านบาท และมีผลผลิตหัวมันสดออกสู่ตลาด 28-30 ล้านตัน ซึ่งแผนงานในปีงบประมาณ 2562 จะผลักดันส่งออกไปตลาดใหม่จากเดิมตลาดหลักกว่า 80% คือ จีน และร่วมมือกับพื้นที่เพาะปลูกวางแผนระบายสินค้าล่วงหน้า

สำหรับการประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ ครั้งที่ 5 จัดระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.นี้ ที่โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ภายใต้แนวคิด “คุณเห็น ‘มัน’ หรือเปล่า?” มหัศจรรย์มันสำปะหลังเปลี่ยนโลก หรือ Can You See The MAGIC? TAPIOCA : THE MAGIC PLANT FOR A SUSTAINABLE FUTURE เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก และแสดงศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก ซึ่งกรมฯ ได้เชิญผู้ซื้อ ผู้ใช้ ผู้นำเข้า ผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง เกษตรกร และผู้บริหารหน่วยงานรัฐบาลจากประเทศจีน อาเซียน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ไต้หวัน สหภาพยุโรป (อียู) ตั้งเป้าผู้เข้าชม 1,000-1,500 คน ซึ่งกิจกรรมจัดประชุมเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับทิศทาง การผลิตและการค้าโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะปลูกเพื่อนำมาใช้กับอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง รวมถึงโอกาสการส่งออกของโลก