ซีพีเอ็น ทุ่มงบ 200 ล้าน ตอกย้ำแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนปีหมูทอง ชวน จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว

ซีพีเอ็น ทุ่มงบ 200 ล้าน ตอกย้ำแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนปีหมูทองแห่งความมั่งคั่ง ชวน จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ที่เดียวที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต 32 สาขาทั่วประเทศ

ซีพีเอ็น ทุ่ม 200 ล้านจัดตรุษจีน – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด, บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ทุ่มงบ 200 ล้านบาท จัดแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2019-The Portrait of Wealth” จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ที่เดียวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต 32 สาขาทั่วประเทศ

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ตรุษจีนปีนี้ เป็นปีหมูทอง สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของคนจีน เป็นปีแห่งโชคลาภ สิริมงคลและความร่ำรวย ซีพีเอ็นจึงได้ทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาท ให้ลูกค้าได้ จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ที่เดียวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ โดยเราต้องการที่จะตอบรับเทรนด์ของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในปี 2562 แบบ Omnipresence ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบ Omnichannel ที่ลูกค้าไม่ได้คิดถึงช่องทางอีกต่อไป แต่คำนึงถึงประสบการณ์ที่ตรงกับ Lifestyle Journey ของตนเอง สิ่งที่เรากำลังทำคือ การสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าจนทำให้ผู้บริโภคอยากมาใช้บริการในศูนย์การค้าของเรา เพราะตรงกับไลฟ์สไตล์และความต้องการที่ครบครันสำหรับเทศกาลตรุษจีนตามธรรมเนียมของชาวจีน ทั้งการจับจ่ายเตรียมซื้อของไหว้บรรพบุรุษ การไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลและแก้ชง รับประทานอาหารร่วมกันทั้งครอบครัวเพื่อฉลองปีใหม่ และซื้อของขวัญให้กับตนเองและครอบครัวเมื่อได้อั่งเปา และการเที่ยวหาประสบการณ์ที่หาชมได้ยากต่างๆ จึงเป็นปรากฏการณ์ตรุษจีนครั้งยิ่งใหญ่แบบครบทุกมิติ ใน 32 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็น The Best One Stop Destination ของเทศกาลนี้”

“สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้น เราเน้นกลุ่ม Mass Affluent ที่มีกำลังซื้อ และส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากจีน โดยมีหลายสัญชาติ เป็นกลุ่มคนที่เปิดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ยังคงมีแนวความคิดในเชิงประเพณีนิยมอยู่ ชื่นชอบการได้แสดงตัวตน ผ่านการถ่ายรูปกับจุดตกแต่ง ชอบความสะดวกสบายจากการช็อปปิ้งในศูนย์การค้า และชอบความพิเศษไม่เหมือนใคร เราจึงได้สร้างสรรค์โชว์ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงเมนูมหาเศรษฐีที่มีขึ้นเฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ เท่านั้นอีกด้วย หวังดึงยอดทราฟฟิกเพิ่มขึ้น 20%”

นายณัฐกิตติ์ กล่าวเสริมว่า สำหรับไฮไลต์ต่างๆ ของแคมเปญนี้ที่ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค Omnipresence ได้แก่ ‘จับจ่าย’ ในงาน China Market ในหลายสาขาที่รวมสินค้าและอาหารมงคลพร้อมด้วยสินค้าแฟชั่นคอเล็กชั่นต้อนรับตรุษจีน รวมถึงงาน Central Bangkok Happy Chinese New Year 2019 “The Prosperous of the Pig” พบตลาดรวมส้มสายพันธุ์มากที่สุดมาจัดชุดให้เลือกซื้อมากมาย ของไหว้ และสินค้ามงคล และกระตุ้นการจับจ่ายด้วยโปรโมชั่นใหญ่รวมมูลค่ากว่า 9.4 ล้านบาท แจกสร้อยเพชร 1 ล้านบาท ตั๋วเครื่องบินไปเสริมดวงที่เมืองจีน (ฮ่องกง มาเก๊า ซัวเถา) ปรับฮวงจุ้ยรับทรัพย์กับซินแสเป็นหนึ่ง และของรางวัลเสริมมงคลอีกมากมาย ‘ไหว้’ มงคลมั่งคั่งกับการกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรจากปักกิ่ง สูง 3 เมตรที่เซ็นทรัลเวิลด์ และสักการะหยกเทพเจ้าหาชมได้ยากที่สุดในประเทศไทย อายุกว่า 1,000 ปี มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังสร้างโมเมนต์แห่งการฉลองปีใหม่ร่วมกับครอบครัว ‘กิน’ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเมนูอาหารมหาเศรษฐี Billionnaire Menu ที่มีส่วนประกอบจากทองคำกินได้จาก 14 ร้านดัง 16 เมนูที่มีเฉพาะที่ศูนย์ฯ ของซีพีเอ็นเท่านั้น และ ‘เที่ยว’ ตื่นตากับโชว์จีนระดับโลกที่ไม่ควรพลาด โดยซีพีเอ็นยังได้ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถานทูตจีน และศูนย์วัฒนธรรมจีน นำโชว์และการแสดงระดับโลกและยิ่งใหญ่กว่า 30 โชว์มาจัดแสดงให้ลูกค้าได้ชมตามสาขาต่างๆ

อาทิ โชว์สุดอลังการกับครั้งแรกในไทยด้วยโชว์ LED Lion Dance แชมป์ระดับโลกปีล่าสุด และ โชว์ World Dragon บนจอยักษ์ “the panOramix” ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานแสดงศิลปะภาพวาดพู่กันจีนจากศิลปินชาวจีนระดับโลก Yang Liu Qing และ ระบำโคมกายกรรม โรยตัวจากชั้น 7 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ชมการเชิดมังกรมงคล 140 เมตร ยาวที่สุดในประเทศ โชว์นำเข้าจากประเทศจีน อาทิ โชว์กวนอิมพันมือ รวมถึงยังมีการประมูล The Lucky Pig ออกแบบโดยศิลปินชื่อดัง รายได้สมทบทุนให้กับ รพ. ศิริราช และยังมีหมอดูเอ็กซ์โป มหกรรมดูดวงต้อนรับตรุษจีน จากช่อง MONO 29 อีกด้วย

“สำหรับกลุ่มทัวริสต์ ซึ่งจะนิยมเดินทางต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน เราได้รุกสร้างการรับรู้ของแคมเปญ ตั้งแต่ช่วงก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย (pre-arrival stage) ด้วยการร่วมมือกับสายการบินและเอเจนซี่ทัวร์ ดึงทราฟฟิกมายังศูนย์ฯ ใน 32 สาขาทั่วประเทศของเรา โดยเฉพาะในสาขาทัวริสต์เดสติเนชั่นเพิ่มมากขึ้น สำหรับทัวริสต์ทุกคน รับฟรีทันที ดิจิตอล อั่งเปา บัตรกำนัล จาก Tops และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาทหรือกระเป๋าที่ระลึกจาก Naraya เมื่อสแกน QR Code พร้อมรับโชคอีกชั้น เมื่อนักท่องเที่ยวช็อปครบ 3,500 บาท รับฟรี Aromatic Gift Set จาก KARMAKAMET หรือ 2,500 บาท เมื่อจ่ายผ่าน Alipay นอกจากนี้ เรายังเอาใจทัวริสต์จีน ด้วย โปรจ่ายด้วย Alipay 300 หยวน รับฟรี Cash Back 30 หยวน”นายณัฐกิตติ์ กล่าว

แคมเปญ The Great Chinese New Year 2019 – The Portrait of Wealth จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ที่เดียวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 25 ม.ค.- 28 ก.พ. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต 32 สาขาทั่วประเทศ