ธอส.คว้ารางวัล Asian Banking and Finance Retail Banking Awards 2023 สาขา Mortgage and Home Loan Product of the Year

นางภานิณี มโนสันติ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นตัวแทนธนาคาร รับรางวัล Asian Banking and Finance Retail Banking Awards 2023 สาขา Mortgage and Home Loan Product of the Year จาก Asian Banking and Finance (ABF) องค์กรชั้นนำด้านสื่อทางการเงินของทวีปเอเชีย จากประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้

โดย ธอส. ได้รับรางวัลจากการปล่อยสินเชื่อให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และผู้ที่ไม่เคยเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ที่ช่วยทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองมากกว่า 21,000 ราย

ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากความสำเร็จของโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 1 ที่ทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วกว่า 49,000 ราย สะท้อนว่า ธอส. เป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านของคนไทย ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ Marina Bay Sands Expo and Convention Centre ประเทศสิงคโปร์