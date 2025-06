การบินไทย จัดงาน THAI Networking in Paris 2025 : Grace to Growth – Soaring Beyond Boundaries เสริมกลยุทธ์การขายและการตลาดในฝรั่งเศส

วันที่ 5 มิถุนายน 2568 นายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทย จัดงาน “THAI Networking in Paris 2025: Grace to Growth – Soaring Beyond Boundaries” เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดฝรั่งเศส

โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา พร้อมด้วย นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายรายสำคัญและพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วฝรั่งเศส ร่วมในงาน ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของบริษัทฯ ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่าย (Business to Business) และกระตุ้นความสนใจจากกลุ่มลูกค้ารายบุคคล (Business to Customer)

โดยให้ความสำคัญกับการผลักดันยอดขายในเส้นทางหลัก ปารีส – กรุงเทพฯ รวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อจากกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางสำคัญในเอเชียและออสเตรเลีย

นอกจากนี้ การบินไทยยังมุ่งขยายตลาดจากเมืองรองในฝรั่งเศส โดยใช้ความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อเชื่อมโยงผู้โดยสารเข้าสู่เครือข่ายหลักของการบินไทยในยุโรป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางสู่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียได้อย่างคล่องตัวและไร้รอยต่อ

ปัจจุบัน การบินไทยให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – ปารีส เที่ยวบินที่ TG930/TG931 ทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER