บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (CGSI) แจง หลังรายการโหนกระแส นำเสนอเนื้อหากลโกงกลุ่มมิจฉาชีพ แก๊งสแกมเมอร์ โดยแอบอ้างชื่อ CGSI ใช้หลอกลวงเงินประชาชน ยืนยันบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมโพสต์เตือนผู้ลงทุนในทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์แล้ว
วันที่ 24 ต.ค. 2568 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGSI ชี้แจงว่าตามที่รายการโหนกระแส ซึ่งออกอากาศ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2568 นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพ แก๊งสแกมเมอร์ โดยกลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI ไปใช้หลอกลวงเงินจากประชาชนนั้น
บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ในทุกกรณี ในทางตรงกันข้าม CGSI เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำของแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ โดยบริษัทถูกแอบอ้างชื่อไปใช้ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์
โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้ดำเนินการโพสต์เตือนผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือ social media ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการ takedown line, app, web ปลอม
รวมทั้งแจ้งสายด่วนหลอกลงทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายนั้น บริษัทได้แจ้งความลงบันทึกประจำวัน รวมทั้งการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่นำโลโก้ หรือชื่อบริษัทไปใช้โดยทุจริตและทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมรักษาความปลอดภัยที่คอยสอดส่องดูแล โดยหากพบเว็บไซต์หรือบัญชีที่น่าสงสัยว่าเป็นการหลอกลวง สามารถแจ้ง ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0 2841 9000 ได้ทันที