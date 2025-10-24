ก.ล.ต. ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องสงสัย เปิดให้บริการรับแลกเปลี่ยนเหรียญ Worldcoin (WLD) ที่จุดสแกนม่านตา ชี้เข้าข่ายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ หวั่นผู้ใช้บริการเสี่ยงถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อการฟอกเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เข้าตรวจสอบการให้บริการรับแลกเหรียญ Worldcoin (WLD) ณ จุดสแกนม่านตา พร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัย ซึ่งเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้ใช้บริการจากการถูกหลอกลวงและความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ก.ล.ต. ร่วมกับ บช.สอท. เข้าตรวจสอบการให้บริการรับแลกเหรียญ Worldcoin (WLD) ณ จุดสแกนม่านตา พบผู้ให้บริการรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจตามมาตรา 26 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 66 แห่งพระราชกำหนดฉบับเดียวกัน* โดยพนักงานสอบสวนได้จับกุมผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิด ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวภายหลัง ก.ล.ต.ร่วมกับบช.สอท.เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องสงสัยกรณีดังกล่าวในวันเดียวกันว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดี ให้มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันและปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการปกป้องผู้ใช้บริการจากการไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และป้องกันความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) รวมถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการกระทำที่อาจเข้าข่ายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต และระมัดระวังการแลกเหรียญ WLD กับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งได้ติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
โดยกำชับให้ปฏิบัติตามเกณฑ์เกี่ยวกับการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้บริการและการส่งเสริมการขาย โดยจะต้องไม่กระทำผิดกฎหมายและต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ก.ล.ต. จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป**
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) รวมถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือทางแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ investor alert ลิงก์ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert
ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัยโปรดแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.
แอปพลิเคชัน World (World App) และ World Coin (เหรียญ WLD) คืออะไร
World เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันอัตลักษณ์ความเป็นมนุษย์ (Proof of Humanity) โดยใช้เทคโนโลยีสแกนม่านตาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัลที่เรียกว่า World ID เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ก่อตั้งโดยบริษัทต่างชาติ ชื่อ Tools for Humanity (TFH)
TFH ได้ชักชวนให้ประชาชนแสกนม่านตาผ่านอุปกรณ์สแกน (Orb) เพื่อการสมัคร World ID โดยประชาชนที่สแกนม่านตาจะได้รับแจกเหรียญ WLD ซึ่งสามารถนำไปใช้ภายใน World App หรือจำหน่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อถอนเป็นเงินสดออกมาได้
การออกเหรียญ WLD ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่
เหรียญ WLD มีลักษณะเป็นโทเคนดิจิทัล ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในกรณีที่เป็นการแจก โดยไม่มีการการเสนอขาย จะไม่เข้าข่ายต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการเหรียญ WLD จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์ listing rule ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดด้วย
ทำไมการให้บริการรับแลกเหรียญ WLD จึงมีความผิด
การให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ที่กระทำการเป็นทางค้าปกติ อาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ และการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษทั้งจำคุกและปรับ ตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
ประชาชนที่สแกนม่านตาไปแล้วมีความเสี่ยงอย่างไร มีความผิดหรือไม่
การที่ประชาชนเพียงแต่สแกนม่านตาและได้รับแจกเหรียญ WLD ไม่ได้เป็นความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม อาจมีความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ประชาชนที่แลกเหรียญ WLD และถอนเป็นเงินสดออกมาแล้ว มีความผิดหรือไม่ ต้องนำเงินมาคืนหรือไม่
ประชาชนที่ได้รับการแจกเหรียญ WLD และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดออกมาแล้ว ไม่มีความผิด และไม่ต้องนำเงินมาคืน
รับแลกเหรียญ (cash out) ให้ญาติ/คนรู้จักมีความผิดหรือไม่
หากเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้กระทำการเป็นทางค้าปกติ เช่น ไม่ได้แสดงตนว่าจะให้บริการหรือพร้อมที่จะให้บริการ จะไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
ผู้ที่ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไปแล้ว แต่ต่อมาหยุดให้บริการ จะถูกดำเนินคดีย้อนหลังหรือไม่
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ก.ล.ต. จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การหยุดให้บริการไม่ได้ส่งผลให้เป็นการลบล้างการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว
ขั้นตอนต่อไป หลังจากที่ถูกจับกุมแล้ว จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป
พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อไป โดย ก.ล.ต. จะให้การสนับสนุน ในการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
หากประชาชนพบเห็นการให้บริการรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเข้าข่ายไม่ได้รับอนุญาต หรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัยต้องทำอย่างไร
สามารถแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.
สามารถซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเหรียญ WLD อย่างถูกกฎหมายได้อย่างไร
ประชาชนและผู้ลงทุนสามารถใช้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต โดยปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการเหรียญ WLD จำนวน 5 ราย คือ
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub)
บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (Binance TH)
บริษัท บิทาซซ่า จำกัด (Bitazza)
บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (Maxbit)
บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (Kucoin)
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือทางแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert