กรมทางหลวง แจงเหตุคอนกรีตไหลลงถนนพระราม 2 ยืนยันเป็นเหตุระหว่างทำงาน และไม่ใช่เหตุการทรุดตัว

รายงานข่าวจาก กรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพี่น้องประชาชน กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เกี่ยวกับเหตุการณ์คอนกรีตไหลลงบนถนนพระราม 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 01.55 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว บริเวณ กม.ที่ 29+600 บนถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) บริเวณหน้าตลาดทะเลไทย ในทิศทางขาเข้ากรุงเทพฯ

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเทคอนกรีตสำหรับคานรองรับ (Lower Cross Beam) ในขณะนั้นได้มีคอนกรีตผสมเสร็จจำนวนหนึ่งได้ไหลล้นออกจากแบบด้านข้างและตกลงบนผ้าใบกันวัสดุร่วงหล่น แล้วไหลลงสู่ถนนทางคู่ขนานด้านล่าง ส่งผลให้ช่องทางการจราจรถูกกีดขวางชั่วคราว จำนวน 1 ช่องทาง

โดยทันทีที่เกิดเหตุ บริษัทผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร และสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดพื้นที่ในทันที สามารถเปิดให้รถกลับมาสัญจรได้ตามปกติภายในเวลาประมาณ 30 นาที ไม่มีรายงานทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

รายงานจาก กรมทางหลวง เผยว่า กรมทางหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอเรียนยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงาน ไม่ได้เกิดจากปัญหาความแข็งแรงหรือการทรุดตัวของโครงสร้างทางยกระดับแต่อย่างใด และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุซ้ำ กรมทางหลวงได้สั่งการและกำชับไปยังบริษัทผู้รับจ้างให้เพิ่มความเข้มงวด ความระมัดระวัง และความรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน รวมถึงจัดทำมาตรการป้องกันและชี้แจงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการต่อไป

