ไมเนอร์ โฮเทลส์ คว้ารางวัล มิชลิน คีย์ ปี 2025 รวม 13 กุญแจ จากโรงแรมในเครือ 11 แห่ง ใน 7 ประเทศ
วันที่ 27 ต.ค. 2568 – ไมเนอร์ โฮเทลส์ ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมระดับโลก ทั้งในฐานะเจ้าของและผู้บริหารโรงแรมเครือข่าย หรือเชนโรงแรม เปิดเผยว่าถือเป็นการตอกย้ำการบริการมาตรฐานระดับโลก หลังจากโรงแรมในเครือจำนวน 11 แห่ง จาก 3 แบรนด์
ได้แก่ อนันตรา โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์, ทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ และ อวานี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ ได้รับรางวัล ‘มิชลิน คีย์’ (MICHELIN Key) หรือกุญแจมิชลิน รวมทั้งสิ้น 13 ดอก ในการประกาศผลระดับโลกประจำปี 2568
โดยในปีนี้ มีโรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ 6 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครั้งแรก ซึ่งในจำนวนนี้ 5 แห่ง อยู่ในประเทศที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ โดยในประเทศไทยมี อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์ เป็นหนึ่งใน 8 โรงแรมในไทยที่ได้รับรางวัลมิชลิน คีย์ เป็นปีแรก
ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับ ล้วนเป็นโรงแรมและรีสอร์ทที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน คุณภาพการบริการ เอกลักษณ์เฉพาะตัว ความคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งปีนี้ โรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ 2 แห่ง ได้แก่ อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท และ ทิโวลี โดเลน อัมสเตอร์ดัม โฮเทล ได้รางวัลกุญแจมิชลิน 2 ดอก
ถือเป็นโรงแรมที่มีความโดดเด่นและพิเศษเหนือกว่าในทุกๆ ด้าน รวมถึงดีไซน์หรือสถาปัตยกรรมที่สวยงามเตะตา สามารถสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่น่าประทับใจ
ขณะที่โรงแรมอีก 9 แห่งได้รับรางวัลกุญแจมิชลิน 1 ดอก เป็นการสะท้อนถึงการเข้าพักที่พิเศษ ตามการประเมินของผู้ตรวจสอบจากมิชลิน
สำหรับโรงแรมใหม่ในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ ที่ได้รับรางวัล มิชลิน คีย์ เป็นครั้งแรกในปี 2568 ได้แก่
ทิโวลี โดเลน อัมสเตอร์ดัม โฮเทล ประเทศเนเธอร์แลนด์ – กุญแจมิชลิน 2 ดอก ซึ่งเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในอัมสเตอร์ดัม ตั้งอยู่ในอาคารอายุกว่า 300 ปี ใจกลางเมืองที่มีประวติศาสตร์ยาวนาน โดดเด่นด้วยเสน่ห์แบบดั้งเดิม พร้อมทัศนียภาพงดงามเหนือคลอง
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์ ประเทศไทย – กุญแจมิชลิน 1 ดอก ตั้งอยู่บนชายหาดท้องนายปานน้อย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดของประเทศไทย เป็นรีสอร์ทหรูหราในบรรยากาศส่วนตัว ได้รับการยกย่องในด้านทำเลที่สวยงามราวสวรรค์ และประสบการณ์การพักผ่อนที่สงลและพิเศษ
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท บาย อนันตรา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – กุญแจมิชลิน 1 ดอก รีสอร์ทหรูกลางทะเลทรายลิวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Empty Quarter หรือทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ห่างจากอาบูดาบีหนึ่งชั่วโมงครึ่ง รีสอร์ทแห่งนี้โดดเด่นด้วยวิวเนินทรายและบรรยากาศอันเงียบสงบ มอบประสบการณ์ทะเลทรายพร้อมความหรูหรา
อนันตรา นิวยอร์ก พาเลซ บูดาเปสต์ โฮเทล ประเทศฮังการี – กุญแจมิชลิน 1 ดอก ตั้งอยู่ในพระราชวัง ใกล้ แกรนด์ บูเลอวาร์ด ใจกลางกรุงบูดาเปสต์ และเป็นที่ตั้งของนิวยอร์กคาเฟ่ ที่โด่งดัง ห้องพักและห้องสวีทตกแต่งอย่างประณีตด้วยผ้าม่านที่ทำจากไหมสูงจรดเพดาน โคมไฟแก้วมูราโน และห้องน้ำหินอ่อนหรูหราประดับไม้สักทอง ที่ถ่ายทอดกลิ่นอายแห่งความสง่างามของเมืองบูดาเปสต์
อนันตรา ซาฮารา โทเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ประเทศตูนิเซีย – กุญแจมิชลิน 1 ดอก เป็นโรงแรมแห่งเดียวในประเทศตูนิเซียที่ได้รับรางวัล มิชลิน คีย์
โดยงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะชาวมัวร์และเบอร์เบอร์ กลมกลืนระหว่างดีไซน์ที่หรูหรากับทิวทัศน์ทะเลทรายของตูนิเซีย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์การพักผ่อนในแบบเฉพาะของตูนิเซีย
เอฟซีซี อังกอร์ บาย อวานี ประเทศกัมพูชา – กุญแจมิชลิน 1 ดอก โรงแรมบูทีคดีไซน์สวยที่สะท้อนสถาปัตยกรรมและโทนสีเรียบง่ายสไตล์โคโลเนียล ตั้งอยู่หลังคฤหาสน์สไตล์อินโดจีนอาร์ตเดโคอันเก่าแก่ใจกลางเมืองเสียมเรียบ
ส่วนอีก 5 โรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ ที่ยังคงได้รับรางวัลมิชลิน คีย์ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท ประเทศไทย – กุญแจมิชลิน 2 ดอก ตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวแม่น้ำโขง รีสอร์ทระดับตำนาน เป็นต้นแบบของความหรูหราที่ผสานธรรมชาติ
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล ประเทศไทย – กุญแจมิชลิน 1 ดอก โรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพฯ ที่คงไว้ซึ่งความสง่างามในแบบไทยอย่างแท้จริง
อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท ประเทศไทย – กุญแจมิชลิน 1 ดอก ที่ให้บความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัว พร้อมความสะดวกสบายครบครันในการพักผ่อน
อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท ประเทศไทย – กุญแจมิชลิน 1 ดอก ตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวไทยในหัวหิน เมืองตากอากาศอันมีชื่อเสียงของประเทศไทย ที่ผสานเสน่ห์ของความคลาสสิกเข้ากับวิวทะเล
อนันตรา วิลล่า ปาเดียร์น่า พาเลซ เบนาฮาวิส มาร์เบย่า รีสอร์ท ประเทศสเปน – กุญแจมิชลิน 1 ดอก โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเสน่ห์ของวิลล่าสไตล์ทัสคานีเข้ากับกลิ่นอายคันทรีเฮาส์แบบฉบับอังกฤษ พร้อมห้องพักหรูหราและการบริการระดับเฟิร์สคลาส
ทั้งนี้ในปี 2568 เป็นปีที่ 2 ของการประกาศรางวัลมิชลีน ไกด์ ทั้งนี้มีกว่า 143 โรงแรม ที่ได้รับรางวัลระดับกุญแจมิชลิน 3 ดอก ขณะที่อีก 572 โรงแรม ได้รับรางวัลในระดับกุญแจมิชลิน 2 ดอก และ 1,742 โรงแรม ได้รับรางวัลในระดับกุญแจมิชลิน 1 ดอก พร้อมขยายรายชื่อไปยังประเทศใหม่เกือบ 100 ประเทศ