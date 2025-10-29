ค้าออนไลน์เฮ! พค.-Wisesight ผุดเครื่องมือ ‘Social Listening’ ฟังเสียงลูกค้า
ให้ใช้ฟรี
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(พค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Wisesight) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการรวบรวมข้อมูล และให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย โดยมีนายพเนิน อัศววิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และคณะเข้าร่วมหารือ ถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยให้พร้อมแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ในตลาด ประกอบกับมีข้อมูลในการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน
ความร่วมมือครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถค้นหาข้อมูลการดำเนินธุรกิจผ่าน Social Listening โดยแบ่งเป็น 2 ฟังก์ชันการใช้งานได้แก่ 1) เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมด้านการตลาด (Social Trend) ช่วยรวบรวมและติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้งานบนโลกโซเชียลมีเดีย ทำให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเลือกใช้งานตามหมวดหมู่ได้ถึง 18 กลุ่มอุตสาหกรรม
พร้อมตรวจสอบเทรนด์บนโซเชียลมีเดีย ความนิยมหรือประเด็นที่กำลังเป็นกระแส การแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต่อประเด็นที่ธุรกิจต้องการค้นหา (Message) อีกทั้งยังสามารถแสดงผลได้ถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย (Platforms) ที่ได้รับความสนใจสูงสุดตามลำดับ หรือมี Engagement ที่ดี รวมทั้งสามารถตรวจสอบความรู้สึกของผู้คน (Sentiment) บนโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นได้ และ 2) เครื่องมือค้นหาข้อมูลด้านการตลาด (Social Explorer)
ช่วยตรวจสอบเทรนด์บนโซเชียลมีเดียย้อนหลังได้ถึง 3 เดือน โดยสามารถค้นหาหรือแสดงผลผ่านการใส่คีย์เวิร์ดยอดนิยมหรือ Hashtag ที่กำลังมาแรง แสดงผลได้ทั้งอายุ เพศ ความรู้สึกของผู้แสดงความคิดเห็น ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมต่อประเด็นที่ค้นหาหรือแม้กระทั่งผู้แสดงความคิดเห็นอยู่ในพื้นที่ใดตามลำดับ
“ในเบื้องต้น กรมฯ และ Wisesight จะมอบสิทธิพิเศษให้ใช้งานเครื่องมือ Social Listening ทั้ง 2 ฟังก์ชันข้างต้น ฟรีมูลค่ากว่า 30,000 บาท ต่อผู้ใช้งาน ต่อเดือน (User) ให้กับร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันการมีตัวตนจริงของร้านค้าออนไลน์ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า”
โดยปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมายฯ แล้วกว่า 112,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568) ซึ่งสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ https://dbdregistered.dbd.go.thทั้งนี้ สำหรับธุรกิจที่ยังไม่มีเครื่องหมายดังกล่าวสามารถขอเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่าน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) กรณีของนิติบุคคล สามารถขอเครื่องหมายได้ที่ https://dbdregistered.dbd.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ 2) กรณีบุคคลธรรมดา สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมขอเครื่องหมายได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขต (กทม.) /อบต. หรือเทศบาล (ภูมิภาค)
ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทย โดยธุรกิจสามารถนำข้อมูล Social Listening ไปใช้วิเคราะห์การเติบโตและวางทิศทางการทำธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม