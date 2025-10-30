ซีอีโอ ปตท. นำคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างพร้อมเพรียงกัน

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นคู่พระบารมีเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และด้วยพระราชดำรินานัปการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ พร้อมมุ่งสืบสานพระราชปณิธาน ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนแก่ประเทศสืบไป

ภายในพิธี นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่งร่วมกันเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นนายคงกระพันได้ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามแสดงความอาลัย ตามลำดับ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ
5

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
6

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
8

ส่งองค์เทพกลับสรวงสวรรค์ ปิดฉากกินเจปีนี้ ฮือฮาส่อง เลขหางประทัด 2-3 ตัวโผล่
9

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
10

ชายวัย 62 ปี ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ชี้ มาจาก 3 พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม