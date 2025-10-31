กระแสสังคมไม่ส่งผล ทั้งคู่โตแล้วรู้ว่าทำอะไรอยู่! ดรีม อภิชญา ชม ท็อป ทศพล น่ารักไม่ว่า ก้อย อรัชพร เลือกทางไหนก็พร้อมซัพพอร์ต เผยเพื่อนเป็นคนที่เหมาะสมกับการมีความรัก
ช่วงนี้โซเชียลแทบแตก! หลังแฟนคลับพากันพายเรือแรง เชียร์ให้คู่ของ “ก้อย อรัชพร” และ “ท็อป ทศพล” กลายเป็นคู่จริงนอกจอ เพราะโมเมนต์ในทริปเดินป่าที่ผ่านมา ดูจะมีเคมีบางอย่างที่แฟนๆ อินสุดๆ จนเกิดกระแสชงคู่นี้กันเกือบทั้งประเทศ
ล่าสุดมีโอกาสเจอ “ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล” หนึ่งในแก๊งเพื่อนซี้ของ “ก้อย อรัชพร” ที่มาร่วมงานแถลงข่าวซีรีส์ซอมบี้เรื่องใหม่ ZOMVIVOR AWAKENING NIGHT จากค่าย “ดูมันดิ” ณ สยามพารากอน งานนี้เจ้าตัวก็ถูกถามตรงๆ ถึงกระแส เรือของ “ก้อย–ท็อป” ที่กำลังมาแรง และความรู้สึกต่อโมเมนต์ในทริปนั้นแบบหมดเปลือก
ทริปเดินป่าเป็นยังไงบ้าง?
“เป็นอะไรที่ทุกคนในกรุ๊ปประทับใจมาก ทุกคนมีความสุขในการเดินป่ามาก ไม่ใช่แค่ใครบางคน (วี วิโอเลต โนคอมเมนต์?) ถ้าถามใครก็ต้องโนคอมเมนต์หมด สมมติว่าถ้าเป็นเรื่องอะไร ก็ต้องเป็นการตัดสินใจของเขา”
รู้สึกยังไงที่ทุกคนพายเรือคู่ ก้อย-ท็อป?
“ฉันรู้สึกว่าฉันเอ็นจอยนะ มันเป็นความสุขหนึ่งที่ทุกคนมีร่วมกัน หมายถึงว่าคนทั้งประเทศมาลงเรือลำเดียวกัน มันดูสามัคคี คนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงก็รู้สึกว่ามันมีความสุขเกิดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะคน ทุกคนมีความสุขเหมือนกัน”
แล้วถ้าเฉพาะคนล่ะ มันเป็นมวลอะไร?
“มันเป็นเรื่องที่เราก็ถือเป็นคนนอกอยู่ เราไม่สามารถไปตอบแทนเขาได้เหมือนกันว่าตอนนี้ความรู้สึกเขาไปถึงไหนแล้ว มากกว่าเดิมแค่ไหนแต่ละวัน มันเปลี่ยนไปได้ทุกวัน”
เราอยู่วงนอก แต่อยู่ใกล้ข้างในสุด?
“ในฐานะที่ค่อนข้างใกล้แล้ว ก็รู้สึกว่าทุกอย่างต้องให้ธรรมชาติสรรค์สร้าง ดรีมว่าทั้งก้อยและพี่ท็อปมีความชัดเจนของตัวเอง ทุกคนโตหมดแล้ว และรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเลือกทิศทางไหน อยู่ที่เขาสองคนตัดสินใจร่วมกันด้วย”
ตัวเราสนับสนุนไหม?
“ไม่ว่าก้อยจะเลือกช้อยส์ไหน ดรีมซัพพอร์ตหมดอยู่แล้ว อาจจะมีสแกนบ้าง แต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วต้องเป็นการตัดสินใจของเพื่อน เพื่อนว่ายังไงเราก็ซัพพอร์ตอย่างนั้น คอยดูแลห่างๆ แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนตัดสินใจเสมอ”
อยากให้เพื่อนมีแฟนไหม?
“ก้อยเป็นคนที่เหมาะสมกับการมีความรัก เพราะเวลาก้อยมีความรักจะมีความสุขมาก แต่ ณ ตอนนี้ ก้อยยังเอ็นจอยกับการทำงานซะเยอะ เพราะว่าจะมีโปรเจ็กต์อีกเยอะเลยที่ต้องโฟกัส ไม่ใช่ห่างจนถึงขั้นเอื้อมไม่ถึง เอื้อมถึงอยู่ แต่ยังไม่ได้เข้าโซนใกล้ขนาดนั้น ปกติถ้าก้อยพร้อมแล้วที่จะมีความรัก เขาจะเป็นคนเอื้อมไปเอง เขายังไม่ได้ไฟนอลแล้วกัน ตอนนี้ยังโสดอยู่ มันมีสิ่งที่ก้อยโฟกัสค่อนข้างเยอะ”
การที่เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเรา มวลมันเป็นยังไง?
“น่ารัก จริงๆ แล้วดรีมเป็นคนไว้ใจคนค่อนข้างยาก ตอนแรกก็ไม่ได้สนิทกับพี่ท็อป พูดตรงๆ ว่าการไปเดินป่ากันในครั้งนี้ ทำให้สนิทกับพี่ท็อปมากขึ้น และรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆ ถ้าสมมติวันหนึ่งในอนาคตเขาได้มาคู่กับเพื่อนเราจริงๆ เราก็รู้สึกว่าเราสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ต”
คิดว่ากระแสกดดันจากสังคม ทำให้ก้อยตัดสินใจได้ไหม?
“ดรีมตอบในฐานะที่รู้จักก้อยกับพี่ท็อปมา กระแสสังคมไม่ได้ส่งผลกับทั้งก้อย แล้วก็พี่ท็อป เพราะเขาโตทั้งคู่แล้ว แล้วรู้ว่าทำอะไรอยู่ สังคมต้องการอะไรเป็นเรื่องหนึ่ง แต่เขาต้องการอะไรเป็นเรื่องหนึ่ง”
สเป๊กของก้อยเป็นยังไง?
“ก้อยชอบคนจริงใจ ซื่อๆ น่ารัก เป็นกันเอง ส่วนใหญ่ที่ก้อยชอบจะเป็นไทยบ้านหน่อย อันนี้นะวันนี้นะ แต่อนาคตไม่แน่ใจจะเปลี่ยนไปหรือยัง ดรีมกับนัทตี้ เป็นคนขี้เขิน จะอินกับเขาไปด้วย”