ผิดอะไร! ดราม่าเลย หลิน มชณต ขอกินเบอร์เกอร์ ท็อป ทศพล กำลังกินอยู่ คอมเมนต์ร้อนระอุโยงคู่จิ้น ก้อย อรัชพร

กลายเป็นดราม่าจนได้หลังจาก เมย์ ผู้จัดการ โตโน่ ภาคิน โพสต์คลิป “หลังดูหนังรอบสื่อทีมนักแสดง และ ทีมงานมากินข้าวกันต่อ ทุกคนมีความสุขสุดๆ หนังสนุก คนดูปรบมือหัวเราะลั่นโรง หนังจบได้รับเสียงชื่นชมนักแสดงทีมงานแบบล้นหลาม ว่าสนุกมากกกกกก ”

“พี่ท้อปจัดเบอเกอร์ฉลองเลย ถ่ายหนังด้วยกันมาปีนึงกินคลีนตลอด วันนี้ต้องฉลอง555 หนังเข้าแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนต์ ไปดูว่ามันสนุก เหมือนที่เค้าชมกันทั้งเมืองจริงไหม”

โดยในคลิปขณะ ท็อป ทศพล กำลังกินเบอร์เกอร์อย่างเอร็ดอร่อย โดยมีนักแสดง เสือ ทั้ง มาริโอ้ เมาเร่อ , เป้ อารักษ์ , โตโน่ ภาคิน และ หลิน มชณต อยู่ด้วย

ซึ่งในคลิป หลิน ก็ได้พูดกับ ท็อป ว่า “พี่ท็อปขอกินด้วยได้ป่าว” ก่อน ท็อป จะยื่นเบอร์เกอร์ป้อนให้ หลิน ทำเอากลายเป็นดราม่า คอมเมนต์โยงถึง ก้อย อรัชพร ที่ดราม่าไปลงที่หลินบ้าง หรือหมดหวังกับ ก้อยท็อป บ้าง หลายคนก็บอกว่า หลินท็อป ก็ไม่ติด บ้างก็บอกจะไม่ให้เขามีเพื่อนเลยเหรอ อาทิ

-หรือจะหลินท็อป ก็เหมาะอยู่นะ หรือจะย้ายดี
-ถ้าก้อยยังไม่พร้อมจะมีแฟน งั้นพวกเราก็ขึ้นเรือใหม่กันเถอะ ท็อปหลิน พร้อมพาย555
-เท่าที่ดูพี่เป้พี่โอ้ก็น่าจะชิมด้วยกันนะคะ อย่าดราม่าเลย แค่ชิมเบอร์เกอร์แบบนี้เล่นฉากเลิฟซีนกับใครก็คงดราม่าอีก
-เขากินหลายคนนะ แต่คลิปตัดมาแค่นี้ พี่โอ้ พี่เป้ ก็กินด้วยเบอร์เกอร์อันนี้อ่ะ
-ทุกคนใจเย็นนน เหมือนพี่หลินจะมีแฟนแล้วเด้อออ เป็นต้น

ขณะที่เพจ เจ๊มอย108 V1 ก็แคปคอมเมนต์ดราม่าต่างๆ เรื่องนี้ร้อนแรงว่า หลิน กินแบบนี้เหมือนจูบทางอ้อม ไม่โอเคต่างๆ นานา พร้อมแคปชั่นว่า

“FCไม่ปลื้ม หลินมชณต ขอเบอร์เกอร์ท็อปกิน ละท็อปเลยป้อนให้.. ในคลิปคือทีมนักแสดงเสือเขากินด้วยกัน แบบ เบอร์เกอร์ร่วมสาบานงี๊ แต่มาผิดที่หลินเฉย #อิพิมเมียท็อป”

@maenalinthon หลังดูหนังรอบสื่อทีมนักแสดง และ ทีมงานมากินข้าวกันต่อ ทุกคนมีความสุขสุดๆ หนังสนุก คนดูปรบมือหัวเราะลั่นโรง หนังจบได้รับเสียงชื่นชมนักแสดงทีมงานแบบล้นหลาม ว่าสนุกมากกกกกก 🥰 พี่ท้อปจัดเบอเกอร์ฉลองเลย ถ่ายหนังด้วยกันมาปีนึงกินคลีนตลอด วันนี้ต้องฉลอง555 😆 @toptimtodsapol @mariomaurer38 @paearakmusic #mootono29 #เสือ #4TIGERS #maenalinthonfamily #หนังใหม่ ♬ Family Moments – John Rosso

