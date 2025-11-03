อยากให้ไปร่วมงานแต่ห่วงสุขภาพยายมากกว่า พ็อตตี้ ณัฏฐพล ควงเจ้าสาว กราบคุณยายมารศรี หลังเข้าพิธีวิวาห์ สุดซึ้งแม่อ้อย-แม่หมู ขอบคุณพี่สาว-พี่เขย

วันสำคัญในชีวิต พ็อตตี้ ณัฏฐพล ลูกชาย อ้อย จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา โพสต์ภาพไปกราบคุณยายมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ขอพรหลังแต่งงานว่า

“คำอวยพร ที่ สำคัญมากๆ เมื่อวานผมแต่งงานแต่ ยายกับย่าอายุเยอะแล้วเลยไม่ได้ พาไปร่วมงานเพราะ ตื่นเช้ามากๆและคนเยอะมาก เลยอยากให้ยายกับย่าได้นอนพักผ่อนไม่อยากให้รีบตื่นเพื่อไปงานแต่งหลาน ห่วงสุขภาพยายกับย่ามากกว่า ทั้งที่อยากให้ไปมากๆ แต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วได้เข้าไปขอพรก่อนวันแต่ง #ความสุข #รักยาย #แต่งงาน”

พร้อมทั้งเผยภาพกราบแม่อ้อยแม่เจ้าบ่าวและแม่หมูแม่เจ้าสาว พร้อมเผยว่า “ขอบคุณแม่อ้อย แม่ของผมเอง ที่ให้ทั้งความรักและความหวังดีกับผมเสมอมา และคอยช่วยเหลือต่างๆ ในยามที่มีปัญหาไม่ทางตรงก็ทางอ้อม และ อีกคนแม่หมู แม่ของเจ้าสาว ขอบคุณที่เลี้ยงดูเจ้าสาวอย่างดีและมอบลูกสาวให้ผม #งานแต่งตัวเอง”

ก่อนจะเผยโมเมนต์กับ พีช ศศิมา พี่สาว และ ดีเจปอ วรฐก์ ปิฏกานนท์ ดีเจและพิธีกรชื่อดัง พี่เขย พร้อมข้อความสุดซึ้งถึงทั้งคู่ด้วยว่า

“อีกคนที่สำคัญกับผม ก็คือพี่สาว ผมเอง ที่ช่วยทุกอย่างและหวังดีกับน้องมาตลอด ถ้าไม่มีพี่สาวคนนี้ งานแต่งคงไม่เกิดขึ้น ส่วนอีกคน คือ พี่เขยผมเอง ขอบคุณที่ดูแลพี่สาวผมอย่างดีและ เป็นพี่เขยที่ดีมากๆ ช่วยเหลือน้องภรรยาเสมอมา”

