แจ็ค ดีใจให้โชคหนุ่มกู้ภัย 24 ล้าน คนแห่ขอเลขกระหน่ำ - นิกกี้ เตือนคนอย่าหลงเชื่อ Al ใช้ภาพดาราโปรโมทเว็บพนัน

แจ็ค แฟนฉัน ดีใจให้โชคหนุ่มกู้ภัย 24 ล้าน คนแห่ขอเลขกระหน่ำ ถูกนำภาพไปหลอกใบ้หวย – นิกกี้ เตือนคนอย่าหลงเชื่อ Al ใช้ภาพดาราโปรโมทเว็บพนัน

วันที่ 3 พ.ย. 68 คู่หูเพื่อนซี้ นิกกี้ ณฉัตร และ แจ็ค แฟนฉัน มาร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ณ Next Tech Stage ชั้น 4 สยามพารากอน

พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ดวงดี ล่าสุด แจ็คเพิ่งให้โชคหนุ่มกู้ภัยได้รางวัล 24 ล้านบาท เจ้าตัวดีใจไปกับผู้โชคดีด้วย หลังรู้ว่าทำจิตอาสา จะนำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อรถพยาบาล

งานนี้เลยมีคนกระหน่ำโทรมาขอโชคจาก หนุ่มแจ็ค กันใหญ่ ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่อยากให้คนงมงายมาก พร้อมกับเตือนคนอย่าหลงเชื่อ AI หลังถูกนำภาพไปหลอกใบ้หวย ทำให้ตนต้องไปลงบันทึกประจำวันป้องกันไว้ก่อน

ด้านเพื่อนซี้อย่าง นิกกี้ ณฉัตร ก็โดนด้วยเช่นเดียวกัน ถูกนำภาพไปทำ AI โปรโมทเว็บพนัน ดาราเสียชื่อกันเยอะ มีคนหลงเชื่อมาทวงตังค์จากตน เตือนอย่าหลงเชื่อ

ล่าสุดแจ็คให้โชค?
แจ็ค : “จับรางวัลให้เขาครับ ได้ 24 ล้าน เป็นรางวัลที่1 4 ใบ ต้องบอกว่าพี่คนนี้เป็นคนที่น่ารักมากๆ เขาทำอยู่ปอเต็กตึ๊ง หลังจากถูกเขาก็โพสต์ลงโซเชียลเลยว่า ผมติดหนี้ใครอยู่ จะใช้หนี้ให้หมด รวมถึงจะซื้อรถกู้ภัยไปช่วยเหลือผู้ป่วย พอดีอุปกรณ์มันเริ่มเก่าแล้ว เราก็รู้สึกว่าน่ารักมากเลย ทางคุณน็อตได้โอนเงินสดๆ ให้เขาเลย 24 ล้าน ผมเห็นในบัญชีเลย

เรื่องจริงไม่ได้โกหก ไม่ได้คอนเทนต์ เขาเอาเงินสด ๆ 24 ล้านกองไว้ก่อน แล้วก็โอนให้ในบัญชีของเขา ผมเห็นเดี๋ยวนั้นเลย ผมน้ำตาไหลเลย เขาไม่แบ่งอะไรเลย(หัวเราะ)

งวดนี้ตัวเราก็ถูกด้วยนะ เราถูกเลข 8 เรารู้สึกว่าช่วงนี้เราดวงดี อยากอยู่ใกล้ๆ เพื่อน เพราะว่าเพื่อนเป็นตัวโชคดี

คือต้องบอกว่าทุกสิ้นปี ก็อยากให้โชคทุกคนแหละ ตอนนี้ใครที่กำลังเครียดๆ เราก็ทำบุญด้วยนะ ช่วงนี้ทำบุญเยอะมาก

มีคนโทรมาเยอะมาก โทรมาไม่หยุดเลย หยิบให้พี่หน่อย ผมก็เลยบอกว่า กูหยิบให้ตัวเองดีกว่ามั้ย(หัวเราะ)

ถามว่าเอาเลขมาจากไหน ถ้าคอเล่นเลขจะรู้ 8 มาแน่ 9 มาแน่ ทะเบียนบ้านน้องเจนนี่ก็ออก เลข 8 มาแน่ เต็มกราฟเลย แต่งวดหน้าผมว่า 7 เมื่อวานไปถ่ายรายการกับแม่มดดำ มีล้วงเลขด้วย เดี๋ยวรอดูว่ายังไง เพราะว่าไม่อยากให้คนงมงายเยอะ เลข 7 มาแน่

ผมคุยกับคนที่ได้รางวัล เขาดีใจครับ เขารู้สึกว่าเขาทำเพื่อสังคมอยู่แล้ว เขาก็เคยใช้เราหยิบก็ถูกก่อนหน้านั้นอีก 2 ตัว เขาก็ถูกเวลาใช้เรา หยิบ เราก็บอกยินดีด้วยนะพี่ แล้วเราเห็นเขาได้เงินเข้าบัญชี 24 ล้าน เราก็พยายามเดินออกจากบ้านเขาช้าๆ เผื่อเขาตะโกนแจ็คๆ เราก็รอเกือบชั่วโมง (หัวเราะ) เรากลับดีกว่า

ไม่ได้กลัวคนมองว่าเป็นเจ้าพ่อเลยครับ แต่ไม่อยากให้งมงาย เพราะบางทีถ้าไม่ถูกก็มีด่าเราเหมือนกัน

ตอนนี้แจ้งความแล้วเพราะมันมีพวกในติ๊กต็อกเอาหน้าเราไปหลอกว่าเราใบ้หวย ต้องแจ้งความไว้นะ โดนแล้ว เพราะตามกฎหมายเขาบอกต้องแจ้งไว้ก่อน เพราะถ้าสมมติมีใครมาใช้เรา ก็สามารถยื่นใบได้เลย เพราะช่วงนี้ Al มันเก่ง”

นิกกี้ก็โดนเหมือนกันใช่มั้ย?
นิกกี้ : “โดนเยอะครับ ดาราโดนกันเยอะ ไม่ใช่แค่ผมกับแจ็ค ดาราโดนกันหลายคน อย่าเชื่อนะครับ ผมขอร้อง เพราะว่าบางคนเขาเชื่อจริงๆ ว่าดาราโปรโมทเว็บพนัน อันนี้เขาเชื่อจริงๆ นะ ดาราโปรโมทเว็บการพนันไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดดาราโปรโมทเว็บพนันโดนจับนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นคลิปดาราโปรโมทเว็บการพนัน ให้เอ๊ะไว้เลยว่านี่ Al เพราะถ้าเกิดดาราทำจริงโดนจับนะครับ”

ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว?
แจ็ค : “มี ทางตำรวจเขาก็จดๆ เขาก็ช่วยเหลือดีนะ ตำรวจเขาน่ารัก”

เราเห็นเองว่ามีคลิป AI ?
แจ็ค : “เห็นเองครับ เห็นเองก็ต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อปกป้องเราว่า ถ้าใครโดน เราก็ค่อยเอาใบไปยืนยันได้”

ก่อนไปแจ้งความ มีการสูญเสียยังไงบ้าง มีคนเข้ามาถามมั้ย?
แจ็ค : “ไม่รู้เรื่องการสูญเสีย แต่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าดาราโปรโมทเว็บอย่าไปเชื่อ ห้ามเด็ดขาด เพราะว่าเว็บแบบนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้ว ไปทำมันไม่ดีหรอก สุดท้ายมันมีแต่หมดตัว”

นิกกี้ : “ดาราเสียชื่อจริงๆ ผมเคยโดนคนมาทวงตังค์นะ ผมก็งง เพราะผมไม่เคยยืมตังค์ใคร เขาบอกเพื่อนเขามาเล่นเว็บที่เป็นหน้าผมโปรโมทได้ตังค์ แล้วเขาก็เชื่อจริงๆ ไปทวงเงินร้านนวด แต่เป็นร้านนวดจริง ๆ นวดเท้านวดไทยจริงๆ ที่ไม่ใช่แอบแฝง นวดไทยอ่ะ ร้านนวดไม่จริงเคยไปแต่มันนานมาแล้ว เลิกไปเพราะแจ็ค แฟนฉันแต่งงาน เลิกเด็ดขาดแล้ว”

ถามเรื่องสุขภาพพี่หนุ่ม กรรชัย?
แจ็ค : “ตอนนี้สุขภาพพี่หนุ่ม ก็เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะครับ ผมเชื่อว่าแฟนๆ หลายๆ คนก็ส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มนะครับ ตอนนี้เรื่องการพักผ่อน ก็อยากให้ดีขึ้น พยายามให้พักผ่อนให้เต็มที่

สาเหตุรายละเอียดไม่รู้เลยครับ จริงๆ ก็เคยถาม แกเครียด อาจจะเรื่องพักผ่อน เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่ม ถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้นะ พี่ป๋องเป็นแทนดีกว่า ป๋องนี่ตายยากจริงๆ (หัวเราะ) หยอกๆ พ่อป๋อง เขาก็ให้กำลังใจ ทุกคนก็ให้กำลังใจพี่หนุ่มเยอะครับ“

มีคิวไปถ่ายรายการโหนกระป๋องมั้ย?
นิกกี้ : “ไม่ครับ ตอนนี้ยังไม่มี ผมก็พิมไลน์ไปให้กำลังใจ ขอให้พี่หนุ่มหายไวไวครับ พี่หนุ่มก็ส่งแค่สติ๊กเกอร์กลับมาครับ“

เราจะประเดิมเทปแรกหลังจากพี่หนุ่มหาย กลับมานั่งทำพิธีกร?
นิกกี้ : ”จริงๆ ก็อยากพี่หนุ่มมาออกครับ แต่ว่าเกรงใจพี่หนุ่ม เขาน่าจะงานเยอะมากเดี๋ยวรอบพี่หนุ่มว่างๆ ดีกว่าครับ“.

