เปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ขวัญ นางเอกสุดหวาน “พีพี – ปุญญ์ปรีดี” ประกบ พระเอกสุดหล่อ “เก้า – นพเก้า” สะท้อนภาพลักษณ์ความงามระดับพรีเมียม กับ ฟิลเลอร์คอลลาเจนสด แบรนด์ TheraFill และ ฟิลเลอร์คุณภาพสูงจากแบรนด์ ELASTY

เรียกว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของกระแสคู่จิ้นสุดฮ็อต ของพระ-นาง จากละครฟอร์มยักษ์ ดวงใจเทวพรหม ตอน พรชีวัน ที่ดันกระแสทั้งคู่ติดลมบน จนหลายคนอินหนัก ถึงขั้นเชียร์อยากให้กลายเป็นคู่จริงด้วยซ้ำ

ล่าสุด บริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามและเวชภัณฑ์ระดับสากลประกาศประกาศเปิดตัว พรีเซนเตอร์คู่ขวัญคนแรกของบริษัท อย่างเป็นทางการ โดย“พีพี – ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อมรอดสวาสดิ์” พรีเซนเตอร์แบรนด์ TheraFill ฟิลเลอร์คอลลาเจนสด ที่ได้รับรองสำหรับการฉีดผิวหน้าโดยเฉพาะ และ “เก้า – นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” พรีเซนเตอร์ประจำแบรนด์ ELASTY ฟิลเลอร์คุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี PNET

งานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามทั้ง2 คนต่างเฮแรง เพราะจะยังได้เห็นทั้ง 2 คนที่ตนรักตระเวนออกงานพร้อมกันอีกบ่อยๆ ครั้งเป็นแน่ มาตามดูกันว่าคู่นี้จะเสิร์ฟหวานให้แฟนๆ ได้เสพกันขนาดไหนเชียว

