จะมาเปิดบูธที่งานมั้ย นี่สินะ….รสชาติยุค90 แด๊กซ์ โผล่แซว บังโต แค่บอกคิดถึงเฉยๆ อย่าบล็อกนะ แฟนๆคอมเมนต์รัวๆ ฝากความหวัง
หลังโมเมนต์ที่แฟนๆรอคอย 15 ปี แด๊กซ์ สวมกอดเพื่อนๆ บิ๊กแอส ร้องไห้เลย กลับคืนสู่อ้อมกอดเพื่อนๆด้วยความคิดถึงนั้น ด้าน เพจเฟซบุ๊ก เนื้อแท้ ของ บังโต หรือ โต Silly Fools อดีตนักร้องดัง นักร้องนำของวง Silly Fools ก็โพสต์ภาพ แด๊กซ์ ร่วมเฟรม บังโต จากโฆษณาลูกชิ้นเนื้อแท้ พร้อมกับสโลแกน “นี่สินะ….รสชาติยุค90”
งานนี้ แด๊กซ์ ก็มาคอมเมนต์แซวกับ บังโต ด้วยว่า “เมื่อคืนทุกคน บ่นคิดถึงมึงนะ ( อันนี้กูแค่บอกคิดถึงเฉยๆ อย่าบล็อคนะ)” ทั้งยังคอมเมนต์ถามอีกด้วยว่า “จะมาเปิดบูธ ที่งานมั้ย”
ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันลั่น ฝากความหวัง แด๊กซ์ ด้วย อยากเห็น บังโต ร้องเพลงอีกครั้งหรือปรากฏตัวที่คอนเสิร์ต อาทิ หัวหน้า FC ปั่นแล้ววววววว , ต่อไปก็คิว บังโต!! ครับ , ขอร้องและครับพี่โตบุญหูอีกสักครั้งเถอะครับ สมัยคอนM150 , พี่ถ้ามีคอนเสิร์ต พี่ก็เปิดบูธซุ้มให้บังเขาไปขายกระเพราเนื้อ ไข่ดาว กินกระเพราไปฟังเพลงก่อนตายไปโอ้ very good , ถ้าเกิดขึ้นจริง ข้อเข่าคงลั่นทั้งคอนเสิร์ต นี่ซินะ รสชาติยุค 90′ เป็นต้น
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ทีมข่าวสด 1 เม.ย.69