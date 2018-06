‘เจนี่-มิกกี้’ โชว์หวานออกสื่ออีกแล้ว แข่งบอกรัก ใครรักมากกว่ากัน ???

‘เจนี่-มิกกี้’ โชว์หวานออกสื่อ อีกแล้ว แข่งบอกรัก ใครรักมากกว่ากัน ???

คู่รักดาราที่หวานสุดๆ ตอนนี้ เห็นจะไม่มีคู่ไหนเกินคู่ของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ กับ มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ หลังโพสต์ภาพคู่แบบหวานฉ่ำ พร้อมยอมรับว่าได้ตกหลุมรักกันแล้ว

ล่าสุด ทั้งเพื่อนและแฟนคลับได้กรี๊ดกันสุดเสียงอีก เมื่อทั้งคู่ โชว์หวานออกสื่อ มีการบอกรักกันผ่านไอจี ด้วยประโยคที่ใครฟังแล้วแทบละลาย

เมื่อเจนี่ โพสต์รูปตัวเองถือแก้วชา พร้อมข้อความ I love you so matcha @mickey.a.np

คำว่า Matcha หรือชาเชียวมัตฉะนี้ เมื่อพูดจะเลียนเสียงคำว่า Much ka ประโยคที่เจนี่พูดจึงหมายถึง I love you so much (ฉันรักเธอมาก)

แต่ยังหวานไม่พอ มิกกี้ เข้ามาตอบว่า Love you so matcha baby ?? @janienineeleven

ก่อนจะโพสต์รูปตัวเองลงไอจี พร้อมข้อความ I love you more than my matcha @janienineeleven ?? (ผมรักคุณมากกว่ามาก) โอ้ยยยยย #ตายสงบศพสีชมพู#matcha

ขอบคุณ mickey.a.np, janienineeleven

