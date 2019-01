กู้ภัยหลวงพระบาง หาม วู้ดดี้ เพิ่งทำบุญ-เกิดอุบัติเหตุ แค่แมว-ไม่น่าเชื่อชักใหญ่เรื่อยๆ(คลิป)

กู้ภัยหลวงพระบาง หาม วู้ดดี้ เพิ่งทำบุญ-เกิดอุบัติเหตุ แค่แมว-ไม่น่าเชื่อชักใหญ่เรื่อยๆ

เกิดอุบัติเหตุกลางหลวงพระบาง วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรดัง เพิ่งโพสต์คลิปไปทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมแคปชั่นว่า “ตั้งใจใส่บาตรข้าวเหนียวและนึกถึงทุกๆคน เปิดวันที่ 1 เดือน 1 ปี 2019 ! เอาบุญมาฝากนะครับ Kicking off 2019 with some patience and integrity. HNY all.” ไม่ทันไรก็มีคลิปเจ็บหนัก

“Happy New Year to Me! 1/1/19 – จักรยานล้มกลางหลวงพระบาง – ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอแมววิ่งตัดหน้าเข้าล้อเลย! ก็ต้องยอมรับว่า… มรึงขับเร็วมาก!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ขอบคุณพยาบาลร่วมทริปที่ทำแผลให้ – #วดโชคดีเสมอ #ทุกอย่างดีเสมอ #รออยู่นะว่าอะไรดีจะเกิดขึ้น”

ก่อนที่สุดท้าย เจ้าตัวจะถูกกู้ภัยเข้ามาหามพาตัวไปรักษา “จากที่แค่จักรยานล้มเมื่อเช้าแต่พอตอนเที่ยงแผลบวมมากจนไม่สามารถนั่งหรือพับขาได้ สรุปเลือดไหลภายในที่เข่าจนบวมใหญ่มาก มันเจ็บมากเหมือนเอามีดมาแทงแล้วค้างไว้ จนต้องโทรเรียกรถกู้ภัยที่หลวงพระบางมารับ เข้าใจแล้วว่าเจ็บจนจะเป็นลมคืออะไร สรุปตอนนี้ขาพับไม่ได้ เดินก็ไม่ได้ มันจะจี๊ดๆ เลยเข้าเฝือกพิเศษ

และกำลังตัดสินใจว่าจะไปต่อยังไง แต่จะขอขอบคุณทุกๆคนที่หลวงพระบาง ทีมกู้ภัย ทีมแพทย์พยาบาลที่ดูแลอย่างดี ไม่น่าเชื่อว่าแมวตัดหน้าจักรยานเมื่อเช้าจะนำพาไปสู่สิ่งนี้ที่ดูชักจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ยังคงถามตัวเองต่อไปว่าเรื่องนี้สอนอะไร อะไรดีๆกำลังรออยู่ข้างหน้า #ทุกอย่างดีเสมอ #แต่ช่วยจัดเรื่องดีมาไวกว่านี้หน่อย #เปิดปีใหม่ได้อย่างจัดเต็ม #ขยับขาไม่ได้แต่นิ้วพิมพ์ได้ #อารมณ์ดีไว้ก่อนจะได้ลืมความเจ็บ” โดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก