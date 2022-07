แฟนๆแอบเสียดาย! เป๊ปปี้ ไม่ได้ขึ้นแล้วเวที Miss Universe Thailand 2022 รอบตัดสินแล้ว ย้อนผลงานล่าสุด สวยออร่ามาก-ทำร้องไห้ตาม

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ทำเอาแฟนนางงามช็อกหนัก เมื่อ “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ผู้อำนวยการกองประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ และ “เป๊ปปี้ เพอร์เพรชชิวา เสริมทรัพย์ สมิทธ์” ลูกครึ่งไทย-อเมริกา MUT22 ตัวเต็งในการประกวด Miss Universe Thailand 2022 ออกมาไลฟ์แจ้งข่าวสละสิทธิ์

เนื่องจาก เป๊ปปี้มีเหตุผลส่วนตัวเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก แต่ถึงอย่างไรยังคงขึ้นร่วมโชว์ในรอบพริลิมมินารี่ ที่จัดขึ้นไปเมื่อคืนวานนี้ (27 ก.ค.65) และรอบตัดสินในวันที่ 30 ก.ค. ที่ไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม โดยไม่มีการนับคะแนนใดๆ

กระทั่งเมื่อค่ำคืนของวันที่ 27 ก.ค.65 ซึ่งเป็นรอบพริลิมมินารี่ ของการประกวด Miss Universe Thailand 2022 เพื่อเก็บคะแนนและหาสาวงามหนึ่งเดียวไปเป็นตัวแทนของประเทศไทย เพื่อชิงมงกุฎที่3 ให้กับประเทศในเวทีโลก

ซึ่ง เป๊ปปี้ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 22 ที่สละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ได้ฝากผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้กับแฟนนางไทย ตั้งแต่รอบแนะนำตัว โดย เป๊ปปี้ มาในชุดเกาะอกเล่นไฟแบบสุดๆ แถมลีลาการแนะนำตัวสวย สดใส มีพลังมาก ทำเอาแฟนนางงามถึงกับขนลุกเลยทีเดียว

จากนั้น ต่อด้วยรอบชุดว่ายน้ำ เป๊ปปี้ มาด้วยชุดทรูพีซสีชมพูบานเย็นมัดผมหางม้า แซ่บเซ็กซี่มาก แต่ยังฝากรอยยิ้มหวานๆให้แฟนนางงาม

ก่อนปิดท้ายด้วยชุดราตรีสีเขียว ซึ่ง เป๊ปปี้ เดินออกมาสวยสง่า ออร่ามาก ดุจเจ้าหญิง แถมช่วงหนึ่งของการเดิน เป๊ปปี้ นำมือมาประสานกันไว้ที่บริเวณหน้าอกและปาก เพื่อส่งความรู้สึกขอบคุณถึงแฟนนางงาม เล่นเอาแฟนงามแอบเสียดายและจะร้องไห้ตามเป๊ปปี้

โดยหลังจากการประกวดรอบพริลิมมินารี่เสร็จสิ้นแล้วนั้น อินสตาแกรมของทีมพี่เลี้ยง ได้แจ้งข่าวของ เป๊ปปี้อีกครั้งว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้น้องในวันนี้ และขอโทษชาวด้อม และ FC ทุกคนของน้อง น้องไม่ได้ขึ้น Final นะคะ”

ในขณะที่อินสตาแกรมของ เป๊ปปี้ ออกมาเคลื่อนไหวด้วยโพสต์ภาพชุดราตรีที่ใส่ในรอบพริลิมมินารี่ พร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “A night I will remember forever. A night filled with love and support. A night filled with friends and family. A beautiful night in beautiful Thailand” มีความหมายว่า “เป็นคืนที่ฉันจะจดจำตลอดไป ซึ่งเต็มไปด้วยความรักและกำลังใจ ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเพื่อนและครอบครัว ค่ำคืนที่สวยงามในประเทศไทย”

ขอบคุณอินสตาแกรม o_suksawat และ perpetua.smith