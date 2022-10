ติช่า กันติชา โคตรภูมิใจ โกอินเตอร์รับบทตำรวจ ในซีรีส์ฮิต S.W.A.T ซีซั่น6

เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ นางแบบสาวสุดแซ่บ ติช่า กันติชา ชุมมะ หรือ ติช่า เดอะเฟซฯ หลังได้ร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงของ รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงซีรีส์ดัง S.W.A.T (หน่วยพิฆาตสายฟ้าฟาด) ซีซั่น 6

โดยเธอได้โพสต์ความรู้สึกผ่านโซเชียลของเธอ ระบุ “Welcome to the S.W.A.T I am so grateful to be a part of @swatcbs season 6! Thank you once again! I’ll brag about it to everyone and I won’t stop until my grandchildren got to hear about it too

(ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยสวาท ติช่ารู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ S.W.A.T ซีซั่น 6 ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง ที่ทำให้ช่าได้มีโอกาสบอกทุกๆ คนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และช่าจะไม่หยุดจนกว่าเรื่องนี้จะรู้ไปยันรุ่นลูกรุ่นหลาน)

ดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงไทยที่ได้เล่นซีรีส์ S.W.A.T ฝากไปดูกันด้วยนะคะ เพราะช่าโคตรภูมิใจ 5555 ”

โดยก่อนหน้า นักแสดงหนุ่ม เชอมาร์ มัวร์ (Shemar Moore) พระเอกซีรีส์ S.W.A.T. เผยภาพเบื้องหลังถ่ายที่ทำในไทย และนอกจากติช่าแล้ว นักแสดงไทยที่ร่วมผ่านจอใน S.W.A.T. ในซีซั่นนี้ ก็มีทั้ง ภัทรสุดา อนุมานราชธน, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ สหจักร บุญธนกิจ

สำหรับ S.W.A.T. เป็นซีรีสแนวบู๊ ตะลุยแหลกที่มาการทำใหม่จากปี 1975 เล่าเรื่องเบื้องหลังการทำงานของหน่วย S.W.A.T. โดยมีตัวละคร จ่า “ฮอนโด” แดเนียล แฮเรลสัน เป็นผู้นำทัพในแต่ละตอน

ซึ่งซีรีส์ปี 6 ที่มาถ่ายทำในไทยจะมีชื่อตอนว่า “Thai Hard” ได้ร่วมภารกิจกับคู่หู โจ (นำแสดงโดน ฌอน แม็คไกวร์) เข้ามาทำภารกิจสืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับการค้าเฮโรอีนที่จากกรุงเทพฯ ส่งออกไปยัง ลอสแอนเจลิส จบด้วยการต้องมีการปะทะเหล่าพ่อค้ายาเจ้าถิ่น

นอกจากเนื้อหาแอ็คชั่น และ การสืบสวนสอบสวนที่เข้มข้นแล้ว เรื่องความสัมพันธ์ตัวละครแต่ละตัว ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน มีความต่อเนื่องมาจากตอนเก่า ๆ ที่จะทำให้คนดูได้ลุ้นมากขึ้น

โดยซีซั่น6 นี้ ได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ต.ค.2565 สามารถดูผ่าน CBS ได้ทั่วโลก ซึ่งฉากในประเทศไทย ก็จะเป็นตอนสำคัญของซีรีส์นี้ ในการเชื่อมโยงไปส่วนอื่น ๆ ในเนื้อเรื่องอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก shemarfmoore kantichachumma