ตกใจมากเขายังลอยหน้าลอยตาในสังคม กลัวสุดคือคลิปหลุด แอร์ ปล่อยโฮเลย น้ำตาไหลคนไว้ใจแอบถ่ายตอนอาบน้ำ ล่าสุดเจอกันอีกยังผวา ไม่เคยเล่าที่ไหน

เสียใจคนไว้ใจทำกันได้ แอร์ ภัณฑิลา เปิดใจในรายการ โต๊ะแชร์มหาชน ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน โดนคนที่ไว้ใจแอบถ่ายคลิป ตอนอาบน้ำ เผยเรื่องราวขณะจะไปส่งพี่สาวไปเรียนที่อังกฤษ เมื่อสิบปีพี่สาวยังทำเรื่องจบไม่เสร็จ แอร์กับน้องจองตั๋วไปแล้วเลยจะไปรอก่อนแล้วเดี๋ยวพี่สาวตามไป แอร์ปรึกษารุ่นพี่เรียนที่อังกฤษ เขาชวนมานอนที่อพาร์ตเมนต์เขา เขาเป็นผู้ชายรู้จักกันระดับหนึ่ง ห้องพักเขาอลังการมาก

จะอาบน้ำ เขาให้ไปใช้ห้องน้ำในห้องนอนเขา ห้องข้างนอกใช้ไม่ได้ ตัดสินใจเข้าห้องน้ำไปกับน้องสาว รู้สึกไม่ชอบมาพากล ปิดไฟ แล้วเขาตะโกนเข้ามาปิดไฟทำไมอ่ะ เรารู้สึกแปลกไม่ไหวแล้ว ต้องมีกล้องในนี้แน่ๆ เลยบอกน้องสาวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เร็วที่สุดแล้วหากล้อง

อ่างล้างหน้ามีโหลเหมือนสำลี ใส่หินเหมือนของประดับ เทออกมามีกล้อง พอเปิดปุ๊บข้างนอกตะโกนเฮ้ยทำไร อย่าทำอะไรนะ ใจเย็นๆก่อน

แอร์ทั้งโกรธ ทั้งกลัว นี่ไม่ใช่ประเทศไทย ความรู้สึกเราต้องรับผิดชอบน้อง เราตอนนั้น 20 แล้ว บอกเดี๋ยววิ่งไปห้องแต่งตัวที่ห้องทำงาน ผลักมันก็พยายามมากัน น่ากลัวมาก เราพยายามดึงน้องเข้าไปห้องทำงาน แล้วเราจะต้องเข้าไปห้องทำงานมันเพื่อโทรศัพท์บ้าน วิ่งไปแล้วกั้นเหมือนเล่นเกม หนีเสร็จปิดประตูอันนี้ รีบโทรศัพท์กลับไทย พี่สาวรับ เราใจเสียร้องไห้ช่วยด้วยเราโดนแอบถ่าย ตอนนี้อยู่อังกฤษ

ผ่านเวลาไป 2-3 ชั่วโมง มีโทรศัพท์เข้า เหมือนการ์ดพูดภาษาอังกฤษ มีคนมาจะให้ขึ้นไปไหม โทรศัพท์เหมือนลิงก์ 2 ห้อง ก็ได้ยินเสียงอีกฝั่ง แอร์ก็ตะโกนไป help me help me สักพักเสียงการ์ดเปิดประตู ไอ้นั่นก็บอกไม่มีอะไร แอร์ก็ตะโกนให้ช่วย ให้น้องขนกระเป๋าบอกน้องผลักตัวมันไป มันก็ดึงตัวแอร์ ความรู้สึกที่การ์ดมาช่วย แล้วเจอหน้าคนไทย 4 คน ที่ไม่รู้จัก เขาเป็นคนที่ไม่รู้จักที่มาช่วยชีวิต

แอร์ สุดกลั้นน้ำตาปล่อยโฮ เผยเรื่องผ่านมานานไม่เคยเล่า เชียร์ ฑิฆัมพร ถึงกับเข้าไปกอดปลอบ แอร์ บอกอีกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกลัวมาก กลัวคลิปหลุดถึงจะเป็นสภาพใส่สายเดี่ยว กางเกงใน แต่ทุเรศป่ะ ไม่อยากให้มันออกไปสาธารณะ ให้รุ่นพี่โทรกลับไปเช็กคอมพ์เขามีอะไรที่ถูกถ่ายไหม เขาสัญญาวันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอน แอร์บอกที่เมืองไทยไม่ต้องเข้ามายุ่งกับแอร์อีกแล้ว

ไม่ได้บอกใคร ไม่ได้แจ้งความ อยากลืมๆมันไป เรื่องเมื่อ 15 ปี บังเอิญไปเจอเขาล่าสุด ตกใจมาก ไม่ได้เจอเขาเป็นสิบปี เขายังลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อย่างปกติ เหยื่อต้องรู้สึกไม่อยากเจอ กลัว บอกแฟนว่าไม่อยากอยู่ ขอนั่งไกลๆตรงนี้ อยากให้เป็นอุทาหรณ์ เราพลาดตรงไหนเราอาจไว้ใจคนง่าย ต้องระมัดระวังให้ดี