ไอซ์ ปรีชญา ฉลองข้ามปีที่ รพ. สาเหตุช็อกจากสภาพอากาศ

ตั้งใจไปเที่ยวฉลองปีใหม่กับหวานใจที่ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนางเอกสาว ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร แต่เกิดเหตุช็อกจากสภาพอากาศต้องเข้าไปฉลองปีใหม่ที่ รพ.

โดยเจ้าตัวเผยสาเหตุว่า HAPPY ( Im sick 🤢🤒🤧on ) NEW YEAR 🎉🎈🎊✨🇺🇸 🗽From New York hope y’ll have a great one #ป่วยข้ามปี ไปเลยสิคะ ฉลองข้ามปีที่ ร.พ เล้ย

Happy happy na ทุกคน หมอบอกว่า weather shock เพราะมีเสื้อ 1 ตัว เพราะกระเป๋าดีเลย์ อยู่กับเสื้อ 1 ตัวสามวัน Thats Why!! ป่วยจนถึงตอนนี้เลยเน้อ รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคน ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะ 🤍🥰☺️

เรียกว่าฟาดเคราะห์รับปีใหม่ แต่โชคดีที่ยังมีหวานใจที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างกาย

ขอบคุณรูปจากไอจี : icepreechaya