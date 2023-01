ไต้ฝุ่น เปิดใจ พร้อมใช้ชีวิตคู่ มอบของขวัญครบรอบ10ปี คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน

เรื่องราวดีๆ รับปีใหม่ สำหรับนักแสดงหนุ่ม ‘ไต้ฝุ่น’ กนกฉัตร มรรยาทอ่อน ที่เพิ่งคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาว ‘นิว’ ตรีทิพยนิภา พลเสน แต่งงาน ที่ประเทศจอร์เจีย ล่าสุดวันที่ 9 ม.ค. 66 ที่ ลานพระพรหม บริษัท อาร์เอส ไต้ฝุ่น มาร่วมพิธีบวงสรวงละคร ‘ตะนาวศรี’ จึงได้เผยโมเมนต์สำคัญในวันที่คุกเข่าขอแต่งงาน



เพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานไป?

“ใช่ครับ (ยิ้ม) ก็ครบรอบ 10 ปี ก็เลยอยากจะให้เป็นของขวัญเขา อยากจะเปลี่ยนสถานะแล้ว (ยิ้ม)”

จังหวะนั้นคือความรู้สึกยังไง หรือเป็นความตั้งใจยังไง?

“จริงๆ ตั้งใจไว้ก่อนประมาณเกือบปีแล้วครับว่าถ้าครบรอบ 10 ก็อยากจะขอเขา อยากจองไว้ก่อน อยากให้เป็นโมเมนต์หนึ่งสำหรับผู้หญิง และเขาก็เป็นคนชอบธรรมชาติมาก และอยากไปประเทศจอร์เจียร์มากเลย และพอมีช่วงว่างตอนปลายปี เพราะเราจะเที่ยวกันตอนปลายปีอยู่แล้ว ก็เลยไปที่นั่นแล้วกัน และเลือกสถานที่ โดยมีน้องไกด์ (กันตพล ชมภูพันธ์) ให้เขาไปช่วยซัพพอร์ต แต่กลายเป็นว่าพอไปถึงอาการผมมันออกเอง ยิ่งใกล้ๆ วันเราจะนั่งเหม่อตลอดเลย จนเขาถามว่าเธอไม่แฮปปี้เหรอ คือเราตื่นเต้น พอถึงเวลาจริงตื่นเต้นมาก สิ่งที่เราอยากจะพูดคือลืมไปหมดเลย แล้วเขาก็ตกใจก็ถอยไปเรื่อยๆ เราก็ใจเสีย เพราะเขาบอกอะไรไม่เอาๆ เราก็ตกใจคิดว่าเขาจะไม่เอา แต่จริงๆ เขาแค่ช็อกเฉยๆ (หัวเราะ) สุดท้ายก็เลยถามแค่ว่า yes or no เฉยๆ เพราะจะพูดอะไรแล้วลืมหมดเลย (ยิ้ม) เขาก็ตอบ yes ก็เป็นโมเมนต์เล็กๆ น่ารักๆ ให้เขา”

10 ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง?

“มันเหมือนเพื่อนครับ มีสเปซให้กันและกัน และไม่ได้คาดหวังอะไร ทะเลาะกันนับครั้งได้เลย”

พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่แล้ว?

“ก็พร้อมแล้วนะครับ แต่ถ้าเรื่องงานแต่งอาจจะต้องรอก่อนสักพักหนึ่ง เพราะเพิ่งพ้นจากโควิดมา เงินทองหายไปเยอะเลย (หัวเราะ) ก็เลยจะรอสักพักหนึ่ง ไม่อยากทำให้ตัวเองลำบากขนาดนั้น ก็อยากจะค่อยๆ สร้างตัวกันใหม่”

อีกสักกี่ปีดี?

“ที่ตั้งไว้ก็ประมาณสัก 1-2 ปีนี่แหละครับ แต่ก็ต้องดูสถานภาพการเงินและความพร้อมต่างๆ ด้วย”

ที่บ้านว่ายังไงบ้าง?

“ก็ให้พ่อแม่ไปด้วย แฮปปี้มากเลย เพราะเราอายุจะ 32 แล้ว พ่อแม่ก็อยากให้เรามีชีวิตของเราเอง พอเราขอเสร็จหันมาหาแม่ แม่น้ำตาคลอเลย แล้วแม่ผมก็ชูมือบอกว่าเป็นไทแล้ว (หัวเราะ) แกก็ให้พรครับ หนักนิดเบาหน่อยก็ยอมกันไป (ยิ้ม)”

พอขอเสร็จได้ถามแฟนไหมว่าเขารู้สึกยังไงบ้าง?

“จำไม่ได้เลยครับ ตีผมด้วยว่าทำไมไม่บอกก่อน เขาไม่ได้แต่งหน้า เพราะมันเช้ามากด้วย และต้องรีบเช็คเอาต์ออกจากโรงแรม เขาบอกเกือบเอาชุดลายเสือดาวมาใส่แล้ว (หัวเราะ) เพราะเขาเหลือสองชุด มันเป็นวันสุดท้ายด้วย โชคดีเอาชุดสีขาวมา เพราะหิมะมันสีขาวเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลัง เขาก็เหมือนยังช็อกอยู่ เราไม่เคยมีโมเมนต์นี้ เราไม่เคยมีสัญญาณบอกมาก่อน”

10 ปีที่ผ่านมาเราโอเคกับคนนี้แล้ว?

“โอเคตั้งนานแล้วครับ เพียงแต่โมเมนต์ที่จะขอเขาเพิ่งมาเมื่อประมาณ 1-2 ปี รู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตกับคนนี้ และอยากจะให้เกียรติด้วยการที่เราแสดงออกอะไรบางอย่าง”

เขาโอเคไหม กว่าจะแต่งอีก 1-2 ปี?

“เขาก็อยากแต่งครับ แต่เขาก็โอเค เพราะเขารู้ว่าเราพยายามสร้างตัวอยู่ และเขาเองก็กำลังสร้างตัว งานแต่งเราก็ไม่อยากทำให้วันนั้นเป็นทุกข์ คือจ่ายเงินไปแล้วทำให้เราไม่เหลือ เราก็พยายามจะให้ทุกอย่างมันพร้อมที่สุดครับ”

ก็ลุยงานเต็มที่เลยตอนนี้?

“ลุยงานต่อนะครับ (ยิ้ม) คุยกันแล้วว่างานไม่ใหญ่ เพราะใหญ่มากเราอาจจะไม่ไหว ก็อาจจะเล็กๆ น้อยๆ อาจจะเป็นบ้านเกิดเราที่เชียงใหม่ครับ”

งานในปีนี้ล่ะเป็นยังไงบ้าง?

“ก็มีละครและภาพยนตร์ครับ ภาพยนตร์กำลังจะเริ่มถ่าย ได้ไปออนแอร์ต่างประเทศเลย แล้วก็จะมีเป็นซีรีส์วาย(ยิ้ม) ผมก็มีฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักๆ ผมว่าปีนี้ผมค่อนข้างเปลี่ยนตัวเองเยอะเหมือนกัน จ้างได้นะครับ รับหมดเลย(ยิ้ม) ในฐานะนักแสดงเราทำได้ทุกบทบาท อยู่ที่ว่าผู้จัดหรือผู้กำกับท่านไหนเห็นศักยภาพและคิดว่าผมเหมาะกับบทนั้นๆ ก็ติดต่อมาได้เลย ยินดีที่จะทำให้เต็มที่ เพราะกำลังจะแต่งงาน ผมต้องการหาทุน (หัวเราะ)”