กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ Pepsi presents S2O Songkran Music Festival 2023 เตรียมระเบิดความมันส์ไปกับมิวสิคเฟสติวัลสัญชาติไทยขึ้นแท่นระดับโลกที่ทุกคนรอคอย

สิ้นสุดการรอคอย! พร้อมกระหน่ำความมันส์ไปกับเทศกาลดนตรีระดับเวิลด์คลาสสุดชุ่มฉ่ำ ที่สายปาร์ตี้จากทั่วทุกมุมโลกต่างตั้งตารอ หนึ่งในแลนด์มาร์กงานสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้ว ใน Pepsi presents S2O Songkran Music Festival 2023 เรียกว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอย อัพเลเวลความมันส์ไปอีกขั้น

เนรมิตสเตจโปรดักชั่นสุดอลังการที่ทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท ครบครันไปด้วย Special effects แสง สี เสียง พลุ สุดตระการตา จากทีมงานคุณภาพระดับโลก พร้อมสาดความชุ่มฉ่ำด้วย Water Gun เอกสิทธิ์เฉพาะของ S2O ที่กระจายน้ำได้ทั่วทุกพื้นที่แบบ 360 องศา มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดว้าวซ่าในปาร์ตี้แซ่บๆ ที่เปียกที่สุดในจักรวาลยานแม่ ตัวพ่อตัวแม่จะแคร์เพื่อ!? บอกเลยว่าจอยเว่อร์ พร้อมรับความเซอร์ไพรส์ตลอดงานใน Pepsi presents S2O Songkran Music Festival 2023 ในวันที่ 13 -15 เมษายน 2566 ณ Live Park พระราม 9

ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่งาน EDM เฟสติวัลทั่วไป แต่นี้คือมิวสิคเฟสติวัลแห่งปีที่ส่งออกวัฒธรรมของคนไทย ผสมผสานดนตรี EDM สู่สายตาโลก เป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยแบบร่วมสมัยที่มีความมันส์แบบไร้ขีดจำกัด นอกจากนี้ยังกรี้ดไปกับ S2O DJ Headliner 2023 ขนทัพดีเจแบบอิมพอร์ตเรียงหน้ากันเข้ามาสร้างความสนุกด้วยเสียงเพลงอย่างสุดเหวี่ยงแบบ Non-stop

เริ่มด้วย Baauer เจ้าของเพลงดังฮาเร็มเชค เจ้าพ่อสาย trap/Bass ซึ่งมาแสดงครั้งแรกของเอเชียที่ S2O เท่านั้น , และการ B2B กันครั้งแรกในไทยของ Borgeous และ MAKJ บอกได้เลยว่าหวดหนักๆ , Brennan Heart ที่สุดของวงการ hard style , Liu ดีเจดาวรุ่งสุดฮอตจากบราซิลที่กำลังเป็นกระแสมากๆ ในตอนนี้ , Lucas and Steve ดูโอ้ขวัญใจชาวไทย , Marlo ตัวพ่อแนว Trance ที่มีสไตล์และลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์ เบอร์ใหญ่จากออสเตรเลียที่ใครก็ต้องยอมในฝีมือ , Marten Horger ดาวรุ่งเยอรมันแนวเพลงแปลกใหม่ ต้องดูให้ได้สักครั้ง , Nicky Romero สุดยอดดีเจโปรเกรสซีฟเฮาส์ที่กลับมาสร้างตำนานอีกครั้ง , Ownboss มาแรงแบบที่ไม่ว่าดีเจคนไหนก็ต้อง Mixed เพลงของเขา , Sebastian Ingrosso จาก Swedish house Mafia โชว์เดี่ยวครั้งแรกของเอเชียเพื่อ S2O เท่านั้น , The Him เจ้าของเพลงฮิต feel like home ไม่ว่าใครได้ฟังต่างก็ต้องหลงรัก , Tiesto ตัวพ่อระดับตำนาน ดีเจที่สุดตลอดกาลที่ใครๆ ต่างก็รอดู , Topic เจ้าของเพลงฮิตติดหูมากมายกับครั้งแรกในไทยที่ S2O , Valentino Khan เจ้าของเพลงดัง deep down low และสุดท้าย Vinai คนดีคนเดิมที่แฟนๆ คนไทยต่างเลิฟ

พร้อมทั้งยังมีโซนกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเที่ยงคืน รวมไปถึงระเบียบในการจัดการงานที่เตรียมความพร้อมมาอย่างดีคอยอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยและความสะอาด พร้อมรองรับผู้ร่วมงานมากถึงวันละ 25,000 คน ทั้งนี้ภายในงานยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้บริษัท Oaklin มาช่วยจัดการขยะในงานเพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสายแฟชั่นต้องไม่พลาดแวะไปที่บูธ Crocs x S2O ที่สามารถร่วมครีเอทรองเท้าคอลเลคชั่นพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ให้พร้อมลุยตลอด 3 วัน อีกทั้งยังเพลิดเพลินไปกับ Food Zone ที่รวมร้านเด็ดร้านดังมากมายมาเสิรฟ์ความอร่อยแบบจัดเต็ม ราคาบัตรเริ่มต้นที่ 1,600 บาท สามารถซื้อบัตรได้ที่ www.s2ofestival.com มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสุดยิ่งใหญ่ มันส์กันแบบ 3 วันเต็มๆ เต้นให้ยับ ไปกับเทศกาลสงกรานต์ระดับเวิลด์คลาสใน Pepsi presents S2O Songkran Music Festival 2023 วอร์มร่างกายของคุณให้พร้อม แล้วเจอกัน!