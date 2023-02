ช็อกแฟนคลับ นางเอกหมอลำเสียงวิหค ยูกิ เพ็ญผกา ประกาศลาเหลือเเต่ความทรงจำ

ส่งกำลังใจนางเอกหมอลำดัง ช็อกแฟนคลับ นางเอกหมอลำเสียงวิหค ยูกิ เพ็ญผกา ประกาศลา เหลือเเต่ความทรงจำ

แฟนๆแห่ให้กำลังใจ นางเอกหมอลำชื่อดัง “ยูกิ เพ็ญผกา” นางเอกหมอลำสาวน้อยลูกครึ่งญี่ปุ่นสุดฮอต ได้ประกาศออกจากวง “หมอลำเสียงวิหค” ของหัวหน้าหนุ่ม “นก พงศกร” หลังอยู่สังกัดมานาน 4 ปี

โดย ยูกิ เพ็ญผกา โพสต์ข้อความประกาศขอบคุณบอสทั้ง 3 ที่ให้โอกาส และขอบคุณแฟนคลับ แต่ไม่สามารถทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องเจอต่อไปได้ว่า

“4ปีที่ผ่านมาหนูขอขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีๆ จากหมอลำเสียงวิหค ขอบคุณบอสทั้ง3ที่ให้โอกาส ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆท่านที่คอยเคียงข้างเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอด มาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเอง หนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือเเต่ความทรงจำค่ะ…..”

ท่ามกลางคนในวงการหมอลำและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก อาทิ always beside you mysisss , รักและเป็นกำลังใจให้เสมอ , เป็นกำลังใจอิหล่าคนเก่ง , กำลังใจนะคะคนเก่งของพี่ , โอบกอดเสมอจ้าลูก เป็นกำลังใจให้นะคะ เป็นต้น