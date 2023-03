แพทริเซีย เผยลูกดิ้นแรง แข็งแรงมาก จนคุณแม่ฉี่บ่อย แฟนๆ ทักได้ลูกชาย

ถูกชมไม่ขาดปากว่ายิ่งท้องโตก็ยิ่งสวยเปล่งปลั่ง สำหรับคุณแม่ แพทริเซีย กู๊ด ได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดท้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ด้วยความตื่นเต้น พร้อมเขียนแคปชั่นแสดงความรู้สึกระหว่างลูกดิ้น

โดย แพทริเซีย ได้เขียนความในใจว่า “A little #bumpdate feeling your movements get stronger everyday is completely surreal and worth all the heartburn, leg cramps and constant urge to urinate”

งานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ เชียร์ว่าได้ลูกผู้ชายกันใหญ่ อาทิ “ลูกชายมาแล้วค่ะท้องแหลมดันสะดือแม่พุ่งเลยค่ะ” , “ลูกชายแน่ๆค่ะ” , “น้องเเพทได้ลูกผู้ชายแน่ๆๆเลย” , “ได้the boy แน่ๆค่ะ” , “A BOY” , “คุณแม่แพท ได้ลูกชายแน่ๆ ค่ะ (สังเกตุ จาก สะดื้อนูน) อิอิ”