ร่างทรงกวาดอีกหลายรางวัล สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ประกาศผลรางวัล “ร่างทรง” ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ณัฐรัตน์-นริลญา นักแสดงนำชาย-หญิงยอดเยี่ยม

เมื่อคืนวันที่ 4 เม.ย.2566 ที่โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานครฯ มีการจัดงานประกาศผลรางวัล ที่จัดโดยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย Thai Film Director Awards ครั้งที่ 12 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Freedom Of Speech” เพื่อการรณรงค์ให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออก และมีอิสระในการสร้างผลงานให้ออกมาได้อย่างความสร้างสรรค์

ค่ำคืนนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีเหล่าผู้กำกับ คนทำหนัง นักแสดงคนดังเดินทางมาร่วมงานคับคั่ง อาทิ มรว.เฉลิมชาตรี ยุคล , อนุชา บุญยวรรธนะ , ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ , ไพโรจน์ สังวริบุตร , บรรจง ปิสัญธนะกูล , ฉันทวิชช์ ธนะเสวี , ศิววุฒิ เสวตานนท์ , สุกัญญา มิเกล เป็นต้น

สำหรับการประกาศรางวัลครั้งนี้มีการมอบรางวัลดังนี้

1.รางวัลเชิดชูเกียรติผู้กำกับผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย (Lifetime Achievement Award)

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

2.รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง สร้างโดย จีดีเอช, โชว์บอกซ์ คอร์ปอเรชัน, นอร์ธเทิร์น ครอส, จอกว้าง ฟิล์ม

รองชนะเลิศภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เอหิปัสสิโก สร้างโดยบริษัท อันเดอร์ด็อค ฟิล์ม

3.รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ บรรจง ปิสัญธนะกูล จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

รองชนะเลิศผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ณฐพล บุญประกอบ จากภาพยนตร์เรื่อง เอหิปัสสิโก

4.รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได่แก่ One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ

รองชนะเลิศบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ร่างทรง

5.รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ จากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ

รองชนะเลิศนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แกา อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี จากภาพยนตร์เรื่อง 4Kings

6.รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นริลญา กุลมงคลเพชร จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

รองชนะเลิศนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม วิโอเลต วอเทียร์ จากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ

7.รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได่แก่ ยะสะกะ ไชยสร จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

รองชนะเลิศนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ภูมิภัทร ถาวรศิริ จากภาพยนตร์เรื่อง อาชญาเกม

8.รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ สวนีย์ อุทุมมา จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

รองชนะเลิศนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม สุกัญญา มิเกล จากภาพยนตร์เรื่อง 4Kings

9.รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง และ รองชนะเลิศทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย ….ก่อนบายเธอ

10. รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ณฐพล บุญประกอบ จากภาพยนตร์เรื่อง เอหิปัสสิโก และ รองชนะเลิศลำดับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

11.รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาเกล้า จิระอังกูรกุล , บุณยนุช ไกรทอง , ณัฐดนัย นาคสุวรรณ จากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ และรองชนะเลิศถ่ายภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ นฤพล โชคคณาพิทักษ์ จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

12. รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ได่แก่ ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง และรองชนะเลิศดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ หัวลำโพงริดดิม ,วิชญ วัฒนศัพท์ จากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ

13.รางวัลนักทำหนังรุ่นใหม่น่าจับตา ได้แก่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Dude เพื่อนกู๊ด รางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก 2022

14.รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์สั้น Thai Short Film and Video Festival โดย มูลนิธิหนังไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สำหรับค่ำคืนนี้ มีศิลปินมาร่วมสร้างความบันเทิง อาทิ เก่ง ธชย , ปู แบล็คเฮด เป็นต้น