ความสุขง่ายๆของแม่ ด้านพ่อภูมิใจลูกก้าวเดินต่อไปในแนวทางตัวเอง ลูกๆ3หนุ่มหล่อพร้อมหน้า เจ เจตริน – ปิ่น เก็จมณี เผยภาพกับลูกๆในวันสงกรานต์

ท่ามกลางกระแสต่างๆนานาเรื่องราวของชีวิตคู่ ของ เจ เจตริน และ ปิ่น เก็จมณี วันนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงด้วยตัวเอง แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันครอบครัว ก็เผยโมเมนต์สุดซึ้งในครอบครัวให้แฟนๆได้ชื่นใจ

ขณะลูกๆมารดน้ำดำหัว ปิ่น เก็จมณี โพสต์ภาพในวันสงกรานต์ 2566 พร้อมหน้าลูกชายทั้ง 3 คน เจ้านาย เจ้าขุน เจ้าสมุทร น่ารักมากๆ นำพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่ตามประเพณีไทยด้วย พร้อมแคปชั่นสุขใจแม่ว่า

“ความสุขง่ายๆ … แค่นี้แหล่ะ #momma s boys” ทั้งยังโพสต์โมเมนต์ซึ้งแม่ลูกกอดกันอบอุ่นลงไอจีสตอรี่ด้วย พร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษด้วยว่า “I am Here For you ” ท่ามกลางคอมเมนต์อวยพรวันสงกรานต์ และส่งหัวใจกันรัวๆ กับโมเมนต์อบอุ่นดังกล่าว

วันสงกรานต์เดียวกัน เจ เจตริน ก็โพสต์ภาพพร้อมหน้ากับลูกชายทั้ง 3 คนเช่นกัน พร้อมแคปชั่นว่า “ภูมิใจในตัวลูกทุกคนจงก้าวเดินต่อไปในแนวของตนเอง #jjetrin”