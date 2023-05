มันคือสีที่มีความสุขที่สุด เอลซี่ ภรรยา ตั๊ก บริบูรณ์ ก็ยังโพสต์ส้ม ชาวเน็ตส่งหัวใจรัวๆ-เจอคอมเมนต์เลิกติตตาม

หลังจากเมื่อวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.66 เอลซี่ ภรรยาชาวมาเลเซีย ของนักแสดงสายฮา ตั๊ก บริบูรณ์ โพสต์ภาพพ่อตั๊กและแม่เอลซี่พาน้องบีลีฟลูกสาวไปถึงหน่วยเลือกตั้งด้วย พร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษ พูดถึงการเลือกตั้ง ที่ได้ฟังการหาเสียงจากสื่อต่างๆ เป็นเวลาสำคัญที่จะสอนลูกสาว และการพาลูกสาว วัย 8 ขวบ มาเรียนรู้ดูการเลือกตั้งรากฐานประชาธิปไตยที่หน่วยเลือกตั้ง ผู้นำระดับชาติและท้องถิ่น ที่เราตัดสินใจเลือก จะมีผลกระทบต่อชีวิตลูกของเรา

ขณะที่ พรรคก้าวไกล ได้คะแนนเสียงท่วมท้น เอลซี่ ยังได้โพสต์ผลส้มในมือ พร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า Be like orange. As a fruit, it’s the juicy one. As a colour, it’s the Happiest one. (ทําตัวให้เหมือนส้ม ในฐานะผลไม้ มันคือผลไม้ที่ชุ่มฉ่ํา ในฐานะสี มันคือสีที่มีความสุขที่สุด)

โดยมีแฟนๆและคอมเมนต์เข้ามาส่งหัวใจส้มและผลส้มจำนวนมาก บ้างก็เข้ามาขอบคุณ เอลซี่ บ้างก็บอกว่า ส้มน่าทาน แต่ก็ยังมีบางคนเข้ามาบอกว่า เลิกติดตามด้วย