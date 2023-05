แซ่บคู่ นิวเคลียร์ ควงพี่สาว อุ้ม ลักขณา อวดหุ่นรับลมทะเล

เรื่องความเซ็กซี่ ให้คะแนนไม่ถูกเลยว่าระหว่าง นิวเคลียร์ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ กับพี่สาวอย่าง อุ้ม ลักขณา อมิตรสูญ ใครแซ่บกว่ากัน

แล้วยิ่งสองพี่น้องอวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำในทริปล่าสุดด้วยแล้ว ทำเอาทะเลเดือดเลยทีเดียว เพราะทั้งสองจัดกันมาแบบเต็ม แถมเจอแคปชั่นของสาวนิวเคลียร์ ที่เขียนว่า If you think I’m a bitch… You should meet my sister 😛🫣🤭

ยิ่งเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีก ชาวโซเชียลถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ว่า อื้อหืออออ หุ่นคือที่สุดดด, หุยๆๆสวยทั้งคู่เลยค่ะ, เลือดกำเดาออกละ 😍😍แซ่บมาก ดีงามค่ะ ชอบๆๆๆ,รูปกับแคปชั่นอันไหนแซ่บกว่า🤯,สองสีนี้ สีเหลืองน่าตีก้นมากค่ะฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : newclear_hansa