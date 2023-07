โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ จัดเต็ม ASSET WISE Presents PIANO & i The First Concert ที่รวมเอาเหล่าแขกรับเชิญสุดพิเศษมาอยู่บนเวทีคอนเสิร์ต ความสนุกแบบจุกๆ จึงระเบิดขึ้น

สนุกสุดประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบกันไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ต ASSET WISE Presents PIANO & i The First Concert ที่เปิดขายบัตรสองรอบและ SOLD OUT อย่างรวดเร็ว ตอกย้ำจาก PIANO & i รายการช่องยูทูบของ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร สู่การจัดคอนเสิร์ตบนเวทีสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรก ที่รวมเอาเหล่าแขกรับเชิญสุดพิเศษมาอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตแห่งนี้ ความสนุกสนานกันแบบจุกๆ จึงระเบิดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 รอบ 14.00 น. และ 19.00 น. ณ Union Hall ชั้น 6 Union Mall Ladprao

เปิดเวทีด้วยเจ้าของคอนเสิร์ต โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ กับเปียโนคู่ใจ บรรเลงพริ้วไหวกับเพลงฮิตมากที่สุดที่ใครๆ ก็ร้องตามได้อย่างเพลง รักเธอ ต่อด้วยศิลปินรับเชิญคนแรก ซึ่งเคยไปร่วมรายการ PIANO & i และมียอดวิวสูงสุดอย่าง โจอี้ ภูวศิษฐ์ ด้วยเพลงฮิตแจ้งเกิดของเขา นะหน้าทอง ต่อด้วยเพลง ฮัก และ ดวงเดือน เรียกได้ว่าโจอี้ขึ้นมาพ่นไฟบนเวทีนี้อย่างสง่างาม เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์จากผู้ชมเป็นอย่างมาก

ตามติดไม่ทิ้งให้เวทีว่าง เปิดตัวเพื่อนสนิทรู้จักกันมานาน แสตมป์ อภิวัชร์ กับเพลง แอบดี ช่วงนี้เรียกเสียงหัวเราะ สนุกสนาน กับการเล่าย้อนเรื่องราวว่าทำไมโต๋ แสตมป์ ถึงรู้จักและสนิทกัน ก่อนที่จะได้ไปฟังเพลง ความคิด, อะไรก็ได้, คนที่คุณก็รู้ว่าใคร ปิดด้วยเพลงฮิตตลอดกาล มันคงเป็นความรัก

ถึงคิวหนุ่มสุดฮอต นุนิว ชวรินทร์ ที่เปิดมาด้วยเพลงรักสุดโรแมนติกอย่างเพลง รักแท้ ต่อด้วยเพลง How have you been, Unbreakable love (เพลงจีนที่นุนิวและโต๋ร้องด้วยกันอย่างไพเราะและน่ารักมาก) แล้วยังมีเพลงใหม่ หมอนอิง ปิดที่เพลง สักวันหนึ่ง ในเวอร์ชั่นนุนิว ต่อด้วยสาวน้อยวัย 16 ปี ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลง คริสต้า ที่มาในเพลง You are the reason ด้วยพลังเสียงและทักษะการร้องที่ทำให้ผู้ชมทึ่งกับสาวน้อยคนนี้มาก

ถึงคิวศิลปินคุณภาพที่เสียงร้องไม่เป็นรองใคร กานต์ The Parkinson นำเพลงฮิตอย่าง เพื่อนรัก, จะบอกเธอว่ารัก, พูดลาสักคำ และปิดท้ายด้วยเพลง Fireboy ที่คราวนี้กานต์ร้อง โต๋เต้น เรียกได้ว่าไม่เคยเจอโต๋ในมุมเซ็กซี่ เปิดอก แบบนี้มาก่อน ต่อกันยาวๆ ด้วยหนุ่มหล่อเสียงดีความสามารถรอบด้านลูกครึ่งไทยอังกฤษ Jeff Satur ที่ขนเพลงเพราะอย่าง Dum Dum, ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง, All I Ask พิเศษสุดกับเพลง Endless rain ที่ตอนจบเพลงสุดประทับใจด้วย waterfall firework (ไฟเย็นน้ำตก) เป็นฉากหลังเป็นภาพที่สวยงามมาก

ปิดด้วยเพลง ตัดสินใจ ที่ Jeff ร้องเปิดและร่วมร้อง กับกลุ่มเพื่อนสนิทตลอดกาลของโต๋ วง B5 เบน,เค้ก,คิว,มาเรียม เป็นภาพการเปิดตัวของ วงB5 ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้หลายๆ คนหายคิดถึงเสียงร้องอันทรงพลังเมื่อมารวมตัวกัน แต่ละคนโชว์พลังเสียงของตัวเองออกมาแบบสุดๆในเพลง บางสิ่ง, รักคุณเข้าแล้ว, ดาว, อีกที, ปล่อยไปตามหัวใจ และปิดท้ายด้วยเพลง ที่ว่าง ซึ่งพาร์ตนี้ แฟนเพลงหลายคนเสียน้ำตาให้กับการโชว์ของพวกเขาที่สุดประทับใจนี้

มาถึงคิวอีกหนึ่งหนุ่มอารมณ์ดี ที่แฟนเพลงชื่นชอบกับการโชว์ของเขา ด้วยมุขตลกที่กลายเป็นเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้ นนท์ ธนนท์ ที่เปิดมาด้วยเพลง วันครบเลิก พร้อมกับโชว์สเต็ปแดนซ์เบาๆ แต่เรียกเสียงกรี๊ดจากคนดูได้เป็นอย่างมากและเพลงซึ้งๆ อย่างเพลง ทุกนาทีที่สวยงาม หลายๆ คนในฮอลล์ พร้อมใจร่วมร้อง ต่อด้วยเพลงฮิตที่ใครๆ ก็ร้องได้ทั่วบ้านทั่วเมือง ณ ขณะนี้อย่าง รักแรก และเพลง โต๊ะริม ที่คนดูช่วยกันร้องกระหึ่มลั่นฮอลล์

ต่อด้วยศิลปินรับเชิญสุดพิเศษเรียกได้ว่าเป็นศิลปินระดับแถวหน้าของประเทศ มีเพลงฮิตมากมาย เฟิด Slot Machine ที่ขนพลังเสียงเอเนอร์จี้มาเต็มกับเพลง จันทร์เจ้า, รอ, เคลิ้ม, ผ่าน รวมไปถึงเพลง ฤดูที่ฉันเหงา ที่เหล่าศิลปินรับเชิญทุกคนขึ้นเวทีมาร่วมร้องด้วยกัน งานนี้แฟนเพลงลุกขึ้นมาโบกมือกันอย่างสนุกสนาน และโต๋ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆ คนที่ทำให้งานคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้น เรียกได้ว่าทำเอาแฟนเพลงทุกคนอิ่มเอมไปตามๆ กัน

ปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลง “สักวันคงได้เจอ” พร้อมส่งความรักและความสุขก่อนกลับบ้านให้ฝันดีในค่ำคืนนั้น เป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจของคอนเสิร์ตนี้