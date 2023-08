ยังรักอยู่ แต่ไปต่อไม่ได้! ‘เจษ’ รับเลิก ‘วิว-วรรณรท’ เผยมีปัญหาทะเลาะสะสมมานาน ขอโทษ ‘ปราง’ ถูกโยงมือที่ 3 เจอด่าเสียหาย

ถูกจับตาหนักเป็นคู่รักส่อแววเลิก สำหรับความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่ม เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ กับแฟนสาวนางเอกร่วมค่าย วิว-วรรณรท สนธิไชย โดยมีชาวเน็ตบางส่วนโยงไปถึง นางเอกสาว “ปราง กัญญ์ณรัณ” หลังมีคลิปโมเมนต์หวานออกมา

ล่าสุด วันที่ 30 ส.ค. 66 เจษ ได้ให้สัมภาษณ์ หลังมาร่วมงาน “EVEANDBOY The Prestige of Beauty 2023 : The World Class Luxurious Brand and Fragrance” ณ ลานกิจกรรม หน้าอีฟแอนด์บอย ดิ อันเดอร์กราวน์ สาขาสยามสแควร์วัน

โดยยอมรับว่า ได้ตัดสินใจเลิกรากับ วิว แล้ว หลังมีปัญหาทะเลาะสะสมมานาน ยืนยันไม่มีที่สาม พร้อมขอโทษ ปราง ที่โดนโยงเข้ามาเกี่ยว ไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อน

ความสัมพันธ์กับ “วิว”?

“ก็ตามที่ข่าวออกไป เราคุยกันแล้วว่าเลิกกัน ก็สักพักนึงแล้ว”

ใช้คำว่าเลิก?

“ครับ จากการที่คุยกันล่าสุด”

สาเหตุเกิดจากอะไร?

“ผมว่าก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกๆ คู่ ที่จะมีความสุขและมีเรื่องไม่เข้าใจกัน เรื่องที่มันต่างกัน เราพยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆ ตั้งแต่รู้ว่ามีจุดที่ต่างกันอยู่ ทั้งสองคนก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆ ที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ ก็เต็มที่แล้วทั้งสองคน”

ใครตัดสินใจคุยกัน?

“เป็นการคุยกันครับ มันเริ่มจากการคุยปัญหานี้ขึ้นมา เถียงกันนี่แหละครับ แล้วมันถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับเกินกว่านี้ไปจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายนึงครับ”

ปัญหายาวนานแล้วกับเรื่องที่ต้องปรับ?

“ใช่ครับ เพราะไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วปล่อยมือ มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใช้เวลาอยู่กับมันนานมาก สุดท้ายแล้วเป็นการตกลงกันมากกว่า ไม่ได้ทะเลาะกัน”

ขอถามเรื่อง “ปราง กัญญ์ณรัณ” ที่เราโปรโมตละคร เลยโดนโยงมาเกี่ยว?

“อันนี้ตอบได้ชัดเจนเลยครับ ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ‘ปราง’ หรือเป็นใครก็ตาม เพราะว่าส่วนนั้นคือละครออนแอร์พอดี ด้วยแนวของละครเป็นรักโรแมนติก ภาพที่เราลงทั้งหมดเป็นภาพที่มาจากงาน ละครก็มาจากการโปรโมต ไม่ใช่ภาพที่เราไปเที่ยวกัน ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าใจได้ แล้วที่ผมลงปกติ เพราะว่าผมเห็นใจเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน ไม่อยากให้มาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผม”

หลังจากเกิดกระแสได้ติดต่อเขาไปไหม?

“ผมไปขอโทษเพราะเห็นว่าเขาก็โดนหนักอยู่เหมือนกัน บางทีก็ว่าเสียๆ หายๆ แล้วเรารู้สึกว่ามันมาจากเรา แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่จริง”

กับ ปราง คือไม่มีสิทธิ์พัฒนาความสัมพันธ์?

“ไม่มีครับ ตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี แล้วก็เป็นเพื่อนกัน เพราะอยู่กองก็สนิท แต่ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้น”

สภาพจิตใจเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?

“ตอนแรกคิดว่าดีครับ (ยิ้ม) แต่ตอนนี้รู้แล้วว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่” มีคนบางกลุ่มมาคอมเมนต์ว่าจะไม่ดูละครของเรา

“ส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนครับ สำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรก ผมก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง”

เราเสียดายไหมเพราะคนเชียร์คู่ของเรา

“เสียดายครับ จริงๆ แล้วปัญหามันเป็นสิ่งที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้จริงๆ แต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆ”

วันนี้ตัดสินใจออกมาพูดต้องตั้งหลักยังไง?

“คิดว่าควรออกมาทำอะไรให้ชัดเจนดีกว่าครับ เพราะมันมีหลายคนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถาม ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องผม หรือเพื่อนๆ ผม ผมไม่อยากให้เขาต้องมาเดือดร้อนต้องลำบากใจจะมาถามผม แล้วก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานอยู่แล้วด้วย เลยคิดว่าโอเคได้เจอพี่นักข่าวก็ตอบวันนี้เลยดีกว่า”

ตอนนี้เริ่มโอเคหรือยัง?

“ยังรู้สึกอยู่ครับ เพราะจริงๆ ก็สักพักใหญ่ๆ”

แต่เรายังเป็นห่วงเขาอยู่?

“ใช่ครับ ตอนนี้ผมยังหวังดีกับเขามากๆ แล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับ มันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของแฟนกันหรือคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราทั้งสองคน แต่สุดท้ายแล้วเขาเป็นคนดีมากๆ คนนึง และหวังดีกับผมมากๆ คนนึง”

ถ้าทั้งสองโตขึ้นอีกจะมีโอกาสกลับมาคุยกันได้อีกไหม?

“อันนี้ตอบไม่ได้เลยครับ แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

ความสัมพันธ์ครั้งนี้เราเสียใจอะไรบ้าง?

“เสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิด มันแค่ว่าเราต่างกัน แล้วเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้”

มาสัมภาษณ์วันนี้ วิวว่ายังไงบ้าง?

“ไม่ได้คุยเลยครับ หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลย คือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลย ไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไง แต่กะจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้ครับ”

อนาคตข้างหน้าโอกาสในการร่วมงานกัน เป็นไปได้มั้ย?

“อันนี้แล้วแต่เขาดีกว่า ให้ความสบายใจของเขาเป็นหลัก ต้องใช้เวลาแหละครับ ผมว่าเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักไม่ว่าจะอะไรก็ตาม สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิง ผมเป็นผู้ชาย”

อยากบอกอะไรกับแฟนคลับ เจษ-วิว ที่เขาเป็นห่วงคู่เรา?

“ผมว่ามันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นต้องทะเลาะ เราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับ เพราะว่าปัญหาที่เจอกันมันทำให้เราต้องมานั่งทะเลาะกัน เราต่างคนก็ต่างไม่มีเวลา ต่างทำงาน แล้วมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่ มันจะกลายเป็นมีผลต่องานต่อสุขภาพและอะไรหลายๆ อย่าง ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ และขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวัง”

ละครกำลังออนแอร์ เรายังต้องลงรูปกับปราง เราจะยังไงต่อ?

“ถ้าเรื่องลงรูปโปรโมต ผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับ เพราะว่าส่วนตัวความคิดของผม อันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียว และเราก็เหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้ ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทำ แล้วไม่ใช่แค่ผม นักแสดงคนอื่นรวมถึงทีมงานด้วย ไม่อยากให้การโปรโมตต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัว”

มีหลายคนมองว่าเป็นการเซอร์วิสเกินไปหรือเปล่า?

“ไม่นะครับ สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าทั้งสองฝ่าย หมายถึงทั้งผมและปรางบริสุทธิ์ใจ ซึ่งเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราบริสุทธิ์ใจ เราก็เลยลง ผมมองว่าการที่เราเลี่ยงที่จะไม่ลง มันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจมากกว่าครับ”

โล่งขึ้นมั้ยที่วันนี้ได้ออกมาพูดแล้ว?

“ก็โล่งขึ้นครับ อย่างน้อยคนก็รู้เรื่องจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาว่ามันมีอะไร ยืนยันว่าไม่มีมือที่สามแน่นอนครับ”