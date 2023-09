"โบว์ สุภาภรณ์"สาวเหนือจากลำพูน คว้ามงกุฏ มิสไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2023

สาวเหนือจากลำพูน “โบว์ สุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์”หมายเลข 05 สวมครบเครื่อง คว้ามงกุฏ มิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ตามคาด

เมื่อเวลา 19.45 น. วันที่ 3 ก.ย.2566 ที่ไอคอนสยาม กุ้ง ปวีณา บำรุงรส ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ERM Thailand ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PB 99 และ National Director of Miss Thailand International 2023 จัดการประกวดมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 รอบตัดสิน

ภายใต้คอนเซปต์ “DARE TO CHANGE THE WORLD แค่คุณกล้า โลกก็เปลี่ยน” เพื่อค้นหาต้นแบบสุภาพสตรียุคใหม่ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่และความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

การประกวดเริ่มต้นขึ้นอย่างตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเปิดตัวของเหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง 13 คน ก่อนจะเพิ่มความฮอตภายในฮอลล์การประกวดด้วยการเผยโฉมใน “รอบชุดว่ายน้ำ” ที่แต่ละคนโชว์หุ่นสุดแซ่บสะท้อนถึงการดูแลตัวเองมาอย่างดี และความมั่นใจของสาวยุคใหม่ที่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผยตัวตนออกมาในมุมมองใหม่ๆ

และต่อด้วย “รอบชุดราตรี” ที่ต้องบอกว่ากรรมการตาแตกแยกไม่ถูกว่าใครจะได้มงฯ เพราะแต่ละคนสง่างามจับใจแบบกินกันไม่ลง ยิ่งใน “รอบ Speech” ที่ทั้ง 13 คนออกมาพูดโชว์ทัศนคติและความฉลาดคนละ 45 วินาที

การประกวดเบรกความตื่นเต้นด้วย VTR รวมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรียกความประทับใจคนทั้งฮอลล์ด้วยความสดใสและมิตรภาพระหว่างผู้เข้าประกวดตลอดกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งประกาศรางวัลพิเศษ 7 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวยุคใหม่ที่เก่งแบบสมบูรณ์แบบ ได้แก่ รางวัล CHAT INFLUENCER สนับสนุนโดยเครื่องสําอาง CHAT Cosmetics (จํานวน 2 รางวัล) ผู้ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท คือ MTI 22 ภัทราภรณ์ เมาลี (จูเนียร์) และ MTI 05 สุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ (โบว์)

รางวัล CREATIVITY BEAUTY QUEEN ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท คือ MTI 17 กัญญารัตน์ สายสวาท (ฟ้า) รางวัล MISS POPULAR ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท คือ MTI 05 สุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ (โบว์) รางวัล THE BEST IN SWIMSUIT ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท คือ MTI 10 ภัสสร บุษดี (แพน)

รางวัล MISS ROMRAWIN สนับสนุนโดยรมย์รวินท์คลินิก ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมรางวัลการหัตถการจากรมย์รวินท์วงเงิน 100,000 บาท คือ MTI 08 แอนนา คอร์วีโน (แอนนา) และ รางวัล MISS J HAIR 2023 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม J HAIR ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อม Gift Set มูลค่า 50,000 บาท คือ MTI 08 แอนนา คอร์วีโน (แอนนา)

วินาทีตื่นเต้นกลับมาอีกครั้ง เมื่อพิธีกรประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย เพื่อประชันกันอีกครั้งในรอบตอบคำถามตัดสิน เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงความทัศนติสุดเฉียบ และแล้วก็เป็นไปคาด สาวยุคใหม่ที่เก่งแบบสมบูรณ์แบบผู้คว้าตำแหน่ง

มิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ได้แก่ “โบว์ สุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์”หมายเลข 05 สาวเหนือจากจังหวัดลำพูน โดยได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท พร้อมมงกุฎเกียรติยศ “Crown of Motivation / Crown of Hope” และสายสะพายประจําตําแหน่ง

ขณะที่ “รสริน ธนดลพาณิช”หมายเลข 09 คว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท สายสะพายประจําตําแหน่ง และช่อดอกไม้จาก FLOWDESIGN ในขณะที่ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ท่าน ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัลท่านละ 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย

สำหรับ โบว์ สุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ จะเดินทางไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Yoyogi Gymnasium No. 2 ในชิบูย่า โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ เพื่อร่วมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และอีกมากมาย เพื่อแสดงให้โลกได้เห็นว่า

สาวไทยสามารถสร้างโลกและเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้น ผู้คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติอื่นอีกด้วย อาทิ Miss Tourism Queen International, World Top Model, Miss Global Beauty Queen, Mis All Nation, World Miss University