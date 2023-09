ฟลุ้ค ณธัช ตื่นเต้น! จัดแฟนมีตเดี่ยวครั้งแรก ตอบปมคู่จิ้น ‘ฟลุ้ค-โอห์ม’ แตก? ยันไม่ได้ทะเลาะกัน

นักแสดงชื่อดัง ฟลุ้ค ณธัช ศิริพงศ์ธร ให้สัมภาษณ์ในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ “อมตะพันธุ์สยอง – Immortal Species” ถึงความตื่นเต้นกับการจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในรอบ 10 ปี รวมถึงเคลียร์ข่าวคู่จิ้น ‘ฟลุ้ค-โอห์ม’ ที่จับคู่ โอห์ม ฐิติวัฒน์ จนโด่งดังจากซีรีส์วาย ด้ายแดง Until We Meet Again ว่าตอนนี้คู่จิ้นแตกแล้วจริงหรือไม่?!

ถามถึงแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกที่กำลังจะเกิดขึ้น? “สำหรับงาน I’m FLUKE : One Moment in Time 1st Fan Meeting ของผมตอนนี้ก็เปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้ว จะจัดขึ้นในวันที่ 11 เดือน 11 นี้ครับ หลังจากที่แฟนๆ รู้ว่าจะมีแฟนมีตทุกคนก็ตื่นเต้นและลุ้นไปกับเรา เพราะว่าเป็นแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของผมด้วย หลังจากอยู่วงการมา 10 ปี อยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจและร่วมสร้างโมเมนต์ประทับใจไปด้วยกัน”

ตื่นเต้นแต่ไหน?“ส่วนตัวตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็พยายามจะโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นที่คนดูอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วก็มีเล่นเกมกับแฟนๆ ด้วย ที่สำคัญคือมีเกสต์ที่ตอนนี้เปิดตัวไปแล้ว 3 คนคือพี่สิงโต เอิร์ธ และแซมมี่ ถามว่าจะมีมากกว่านี้ไหม คือจริงๆ อาจจะมีแบบพี่ๆ คนรู้จักมาแจมๆ บนเวทีสนุกๆ ซึ่งต้องถามความสมัครใจของเขาด้วย”

เกสต์ทุกคนคือเลือกเองเลยใช่ไหม? “เลือกเองครับ ตอนแรกก็มีหลายคนที่เราอยากจะเชิญชวนมา แต่ว่าหลายท่านก็ติดงานเพราะด้วยความที่วันที่ 11 เดือน 11 หลายคนก็ล็อกคิวไว้แล้ว เราก็เลยติดต่อคนที่สะดวกมาจริงๆ ซึ่งก็ได้ทั้ง 3 คนนี้มา (หลายคนก็ว้าวที่ได้พี่สิงโตมา?) ผมเองก็ว้าวเหมือนกันไม่คิดว่าพี่สิงโตจะมา(ยิ้ม) ตอนแรกก็แอบกลัวว่าพี่เขาจะว่างหรือเปล่า จะติดไปต่างประเทศหรือเปล่า เผอิญว่าคิวพี่เขาได้พอดีก็เลยตอบตกลงมา”

แฟนๆ ก็ลุ้นว่าไม่มี “โอห์ม ฐิติวัฒน์” มาเหรอ? “อ๋อ… อันนี้ก็ต้องรอดูอีกที เพราะไม่แน่ใจว่าเขาติดงานหรือเปล่า เราก็ได้มีการบอกกล่าวไปบ้าง แต่อาจจะไม่ได้เชิญชวนจริงจัง ณ ตอนนี้ แค่บอกไปว่าเรากำลังจะมีแฟนมีต ถามว่าจะมีโอกาสลุ้นไหม เรายังไม่แน่ใจเลยไม่สามารถที่จะตอบรับปากให้ได้ ต้องรอดูว่าเขาจะสะดวกหรือเปล่า”

ตอนนี้ยังได้เจอกันอยู่บ้างไหม? “หลังจากแฟนมีตติ้งที่เราได้ไปที่ญี่ปุ่นกันมา ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีงานอะไรที่สามารถต่อยอดได้ (แฟนๆ ใจไม่ดีว่าคู่จิ้นแตกแล้วเหรอ?) มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับ ไม่ได้แตกกัน คือฟลุ้คกับพี่โอห์มก็คุยกันปกติแต่อาจจะไม่ได้ทำงานด้วยกัน ต่างคนก็แยกย้ายกันไปทำงาน อย่างเขาก็อยู่กับช่องที่เป็นต้นสังกัดก็มีละครของเขา เราด้วยความที่แยกมาทำงานซีรีส์ของเราด้วย แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะหรือว่าตีกัน เราก็ยังทักทายคุยกันปกติอยู่”

แฟนๆ ถามถึงเรื่องนี้เยอะไหม? “อาจจะมีบ้างครับ แต่หลายคนก็เข้าใจว่าเราต่างก็มีเส้นทางของตัวเอง ถ้าวันนึงมีโอกาสที่จะร่วมงานกันก็สามารถร่วมได้เพราะเราไม่ได้มีปัญหาผิดใจกันอยู่แล้ว”

เห็นว่าจะมีแฟนมีตที่ญี่ปุ่นกับ ยูโด ธรรม์ธัช ด้วย? “ใช่ครับ เป็นแฟนมีตคู่หลังจากที่ซีรีส์ Make a Wish ภารกิจนายเทวดา ไปออนแอร์ที่ญี่ปุ่นด้วย เลยมีการจัดแฟนมีตขึ้นมา เพราะว่าช่วงที่ไปก็จะเป็นช่วงที่ซีรีส์ใกล้จะจบที่ญี่ปุ่นพอดี”

พอไปกับยูโด ยิ่งตอกย้ำคู่จิ้น ฟลุ้ค-โอห์ม แตกแล้ว? “ไม่หรอก เรามองว่าเราเป็นนักแสดงสามารถเล่นกับใครก็ได้ อย่าไปมองว่าเรามีคู่จิ้นคนนี้แล้วจะต้องเล่นกับคนนี้คนเดียว ไปเล่นกับคนอื่นไม่ได้ คือเราก็มองว่าเราสามารถที่จะไปต่อยอดหรือว่าร่วมงานกับคนอื่นได้ เราไม่ได้ต้องการที่จะแบบจบกับคนนี้แล้วไปเล่นกับอีกคนแล้วก็ต้องเป็นศัตรูกัน คือเราก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้ ยังคุยกันได้ อย่างที่บอกว่าก็แค่แยกย้ายกันไปทำงาน แต่ว่าอนาคตจะกลับมาเจอกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูครับ”

แอบเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนๆ ที่รักคู่ ฟลุ้ค-โอห์ม มากๆ ไหม? “เราก็เข้าใจนะครับ แล้วก็ขอบคุณ ทุกคนมากๆ ที่ติดตามและซัพพอร์ตมาตั้งแต่ด้ายแดง แต่ด้วยระยะเวลาเราอาจจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตคนละทาง ส่วนในอนาคตถ้ามีโอกาสมันก็อาจจะกลับมาร่วมงานกันได้ ยืนยันให้ทุกคนสบายใจได้เลยครับว่าฟลุ้คกับพี่โอห์มไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย”