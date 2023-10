มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 เริ่มแล้ว อุ้ม ทวีพร ตัวแทนประเทศไทยเข้ากองพร้อมเพื่อนนางงาม สวม อ๋าวหญ่าย ชมสถานที่ท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่กองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ได้เริ่มกิจกรรมการเก็บตัวที่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นวันแรก โดยสาวอุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ตัวแทนประเทศไทย พร้อมมิสแกรนด์ตัวแทนประเทศต่างๆ จากทั่วโลกได้เช็คอินเข้าพักที่ โรงแรม แกรนด์ เค (Grand K Hotel) ใจกลางฮานอย

ต่อมาทางกองประกวดฯ ได้ จัดชุด อ๋าวหญ่าย (AO DAI) ให้นางงามได้สวมใส่เพื่อเข้าชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son Temple ) วัดเก่าแก่ ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม ตามด้วย วิหารวรรณกรรม หรือ Temple of Literature ช่วงค่ำจัดเต็มกับ Welcome party by Staynex ที่ ล็อตเต้ ฮานอย สกาย ( Lotte Hanoi Sky) โดยมี มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ให้การต้อนรับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้ง มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงผู้เข้าประกวดทุกคนอย่างยิ่งใหญ่

โดยการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลรอบตัดสินจะมีขึ้น วันที่ 25 ต.ค.นี้