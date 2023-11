หลัวอวิ๋นซี โชว์จัดเต็ม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สมฐานะทูตเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน

หลัวอวิ๋นซี โชว์จัดเต็ม / แฟนคลับไทยสุดฟิน พร้อมเทใจให้ หลัวอวิ๋นซี ทูตเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ในงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi”

เรียกได้ว่าเปิดฉากศิลปินเบอร์แรกอย่างสวยงามสำหรับโครงการ China-Thailand Friendship Culture Exchange ที่ได้ หลัวอวิ๋นซี(Luo Yunxi) ประเดิมมาเยือนประเทศไทย ในฐานะตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน เป็นคนแรก

โดยในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 หลัวอวิ๋นซี ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi” ภายในงานได้มีการพูดถึงการร่วมมือของไทย-จีน ในโครงการ China-Thailand Friendship Culture Exchange

โดยได้ หลัวอวิ๋นซี มาเป็นตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีเป็นคนแรก และยังได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ หลัวอวิ๋นซี พร้อมมอบ บัตร Friend of Thailand จาก Thailand Privilege Card อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์พูดคุยบนเวทีงานแถลงข่าว บรรยากาศโดยรอบบริเวณงานเนืองแน่นไปด้วยแฟนคลับที่มารอพบเจอ หลัวอวิ๋นซี อย่างใกล้ชิด

ต่อมาในช่วงเย็นวันเดียวกันก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi” งาน Special Live Show ครั้งแรกในประเทศไทย จัดขึ้นที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยที่แฟนคลับไทยจะได้มีโอกาสรู้จักตัวตน และมีโอกาสได้ใกล้ชิด หลัวอวิ๋นซี เป็นครั้งแรก ซึ่ง หลัวอวิ๋นซี ก็เตรียมทีเด็ดจัดเต็มแบบไม่ทำให้แฟนคลับไทยผิดหวัง กับการแสดงโชว์ร้องเพลงสดๆ ถึง 3 เพลง 要不然我们就这样一万年 (Let’s Be Like This For 10000 Years), 致不存在的恋人 และ 星星之火 (Spark in the Stars)

พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ผ่าน อาหาร ภาษา และสถานที่ท่องเที่ยว แถมด้วยกิจกรรมบนเวทีร่วมกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด ปิดท้ายด้วยโปรเจ็กต์ ซึ้งๆ ที่แฟนคลับเตรียมให้ หลัวอวิ๋นซี ทั้งวิดีโอโปรเจ็กต์ เค้ก และดอกไม้ช่อโต สร้างความประทับใจให้แก่ หลัวอวิ๋นซี เป็นอย่างมาก

ก่อนจะส่งทุกคนกลับบ้าน ด้วยการ Hi Bye แจกยิ้มหวานส่งทุกคนกลับบ้านอย่างสุขใจ ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่ดี ของแฟนคลับไทยที่ชื่นชอบดาราและซีรีส์จีน ที่สร้างความคึกคักให้คนรักซีรีส์จีนอีกครั้งและหลังจากนี้ น่าจะมีดารา นักร้องจากประเทศจีน เดินทางมาจัดงานที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน

