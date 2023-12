นางเอกสาวดาวรุ่ง หน้าเก๋ “ตู ต้นตะวัน” ฟาดกลับแอนตี้ หลังโดนชาวเน็ตอินเตอร์บูลลี่ หน้าตาไม่ดี ฟันไม่เป๊ะ เจ้าตัวลั่น ไม่ได้สวยทุกวัน แต่มีความสุขดี

“ต้นตะวัน ตันติเวชกุล” หรือ “ตู” นางเอกสาวดาวรุ่งจากค่าย GMMTV น้องสาวแท้ ๆ ของ นักแสดงและมือกีตาร์วง mints “ต้นหน ตันติเวชกุล”

ตู มีใบหน้าที่สวย เก๋ หลายคนให้คำนิยามว่าเธอดูเป็น หมวยอินเตอร์ ดังนั้นนอกจากงานแสดงแล้ว ตู จึงได้รับงานสายแฟชั่นอยู่บ่อย ๆ เธอเป็น House Ambassador ของ Dior ประเทศไทย

เธอแจ้งเกิดจากบท “กอหญ้า” นางเอกใน F4 เวอร์ชั่นไทย ประกบกับเหล่าพระเอกซุปตาร์อย่าง ไบร์ท วชิรวิชญ์, ดิว จิรวรรตน์, วิน เมธวิน และ นานิ หิรัญกฤษฎิ์

นั่นทำให้เธอมีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศ แน่นอนว่าต้องมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ ตู จึงเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องรับมือกับพวกแอนตี้ปากดี

ล่าสุด ชาวเน็ตคนหนึ่งบูลลี่ ตู ว่า “#tontawan_t being ugly is normal day in tu’s life.Her friend on left look more like an actress.

third pic is a rectangle with football ground forehead with tiny eyes,biggest blunt nose anyone can has and she is risking her so called acting for dental career to have this teeth”

(ในวันธรรมดา ๆ ต้นตะวันมีหน้าตาที่หน้าเกลียด เพื่อนของเธอทางซ้ายยังดูเหมือนนักแสดงมากกว่า รูปที่สาม เธอมีหน้าผากที่ใหญ่ ตาเล็ก จมูกทู่ที่ใหญ่ที่สุด และเธอกำลังเสี่ยงกับอาชีพนักแสดง และอาชีพทันตกรรม ที่มีฟันแบบนี้)

แต่คนไทยแปลว่าอิสระ แม้จะเป็นนางเอก แต่ก็ใช่ว่าจะต้องอยู่เงียบ ๆ ยอมรับคำพูดไม่ดีตลอดไป ตู จึงออกมาโต้กลับว่า

“ก็ไม่ได้สวยทุกวันหรอกค่ะ มีวันโทรม ๆ บ้าง แต่ก็มีความสุขกับชีวิตดี ไม่เคยต้องไปเดือดร้อนกับหน้าตาคนอื่น แล้วก็เป็นหมอฟันไม่ต้องฟันเป๊ะทุกองศาค่ะ เรียนมาช่วยเหลือคนอื่น แต่บางคนที่จิตไม่ปกติ อันนี้ควรพบจิตแพทย์ and go touch some grass”

งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาให้กำลังใจสาวตู รวมบรรดาคนดังอย่าง “มิลลิ ดนุภา” ศิลปินวัยรุ่นซุปตาร์ ก็เข้ามาบอกด้วยว่า “รูปไหนของตูที่ไม่สวย หาไม่เจอ”

และนักร้องเสียงดี “เติร์ด ทิลลี่เบิร์ด” ก็เข้ามาบอกว่า “great comebacks! ตอบดีมากก สาแก่” แถมหนุ่ม “เตย์ ตะวัน” ยังมารีโพสต์อีกต่างหาก