Red Velvet และ ReVeluv ร่วมสัมผัสสีสันแห่งรักและการเป็นความสุขให้แก่กันตลอด 10 ปี เฉลิมฉลองความสำเร็จของ SOLD-OUT แฟนคอนพร้อมผู้ร่วมงานกว่า 17,000 คน

Red Velvet (เร้ด เวลเว็ท) แต่งแต้มสีสันแห่งความสุขในแฟนคอนสุดประทับใจ ‘2024 Red Velvet FANCON <HAPPINESS : My Dear, ReVe1uv> in BANGKOK’ (ทูเธาซันด์ทเวนตี้โฟร์ เร้ด เวลเว็ท แฟนคอน ทัวร์ <แฮปปี้เนส : มาย เดียร์, เรเวเลิฟ> อิน แบงค็อก) ให้กับแฟนคลับอันเป็นที่รัก ReVeluv (เรเวเลิฟ : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ)

ชาวไทยเป็นประเทศแรกต่อจากเกาหลีใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2024 ณ อิมแพ็ค อารีน่า” โดย Red Velvet ได้ตอกย้ำความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยม ด้วยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ อัพสเกลสถานที่จากครั้งก่อนๆ พร้อมสร้างสถิติใหม่ในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปเค-ป๊อปวงแรก ที่สามารถจัดแฟนคอน ณ อิมแพ็ค อารีน่า 2 รอบได้สำเร็จ และบัตรขายหมด รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 17,000 คน

แฟนคอนครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์ 10 ปี จึงตั้งใจผสมผสานช่วงพูดคุยที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างเต็มอิ่ม เข้ากับหลากหลายบทเพลงโปรดตลอดกาลให้มากที่สุด เพื่อผนวกกันเป็นเซ็ตลิสต์อันทรงคุณค่าที่รวบรวมประวัติศาสตร์ในเส้นทางดนตรีของพวกเธอ

อีกทั้งโปรดักชันของแฟนคอนยังถูกสร้างสรรค์ออกมาอย่างน่าทึ่งเสมือนคอนเสิร์ต ไม่ว่าจะเป็นเวทีที่มีความยาวกว่า 50 เมตร เพิ่มความใกล้ชิดอย่างทั่วถึงทั้งฮอลล์ ฉากที่สั่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษอย่างฉากขบวนพาเหรดสุดอลังการ และฉากป่าที่เหมือนยกออกมาจากมิวสิควิดีโอเพลงเดบิวต์ รวมถึงจอแอลอีดีขนาดมหึมาที่เปลี่ยนฉากไปตามบรรยากาศให้ประสบการณ์ร่วมในแต่ละเพลง และวิดีโอวีซีอาร์ต่างๆ ที่ชวนให้นึกถึงความทรงจำมากมาย ย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ความสุขแรกเริ่มต้นด้วยเพลงเดบิวต์ ‘Happiness’ ที่สมาชิก IRENE (ไอรีน), SEULGI (ซึลกิ), WENDY (เวนดี้) และ JOY (จอย) ปรากฎตัวแจกความสดใสท่ามกลางฉากป่าเขียวขจี และหมู่มวลดอกไม้ ก่อนเปิดตัว YERI (เยริ) น้องเล็กของวงที่ก้าวเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของ Red Velvet แล้วเพลิดเพลินไปกับสีสันความสนุกอย่างต่อเนื่องในเพลง ‘Ice Cream Cake’, ‘Parade’, ‘Sunny Afternoon’ และ ‘Sunflower’

จากนั้นพวกเธอได้พาผู้ชมดำดิ่งไปกับความน่าหลงใหลในช่วงเพลงช้าแนวอาร์แอนด์บี ‘Underwater’ และ ‘So Good’ โชว์เสียงประสานอันงดงามลงตัว แล้วจึงสลับขั้วเปลี่ยนอารมณ์ไปกับเวทีสุดร้อนแรงและเสน่ห์อันน่าค้นหาในเพลง ‘Knock Knock (Who’s There?)’, ‘Bad Boy’, ‘Psycho’ แถมยังเสริมไฮไลต์ความน่าตื่นเต้นให้แต่ละเพลงด้วยแดนซ์โซโล่อันสง่างามที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแต่ละสมาชิก

นอกจากนี้ พวกเธอได้หยิบยกเอาเพลงฮิตอื่น ๆ ทั้ง ‘Feel My Rhythm’, ‘Queendom’, ‘Zimzalabim’ และเพลงไอคอนิก ‘Red Flavor’ สาดรสชาติแห่งสีแดงท่ามกลางเสียงเชียร์ และร้องตามกันจนกระหึ่มฮอลล์ ไปจนถึงเพลงจากอัลบั้มใหม่ถ่ายทอดความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด ‘Cosmic’ ดึงดูดทุกคนให้อยู่ในวงโคจรแห่งจักรวาลของ Red Velvet และเพลงแสนหวาน ‘Sweet Dreams’ ที่แต่งขึ้นเพื่อแฟนคลับ ซึ่งเนื้อเพลงสุดลึกซึ้งเกี่ยวกับการแชร์ความฝันและอยู่เคียงข้างกันเพื่อแบ่งปันเรื่องราวทั้งวันจนถึงยามเข้านอน

เพื่อให้แฟนคอนครบรอบเดบิวต์ 10 ปีนี้มีความหมายยิ่งขึ้น Red Velvet เปิดเผยทุกความรู้สึกอย่างจริงใจถึงแฟนคลับอันเป็นที่รัก ทั้งในช่วง ‘ศูนย์ให้คำปรึกษา Red Velvet’ ที่แฟน ๆ กลับพากันเขียนข้อความอันซาบซึ้งเพื่อส่งกำลังใจให้แทนการขอคำปรึกษา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างมาก

ตลอดจนช่วงพูดคุยตลอดทั้งแฟนคอน ทางด้าน ReVeluv (เรเวเลิฟ) ตอบกลับด้วยพลังรักอันเปี่ยมล้นผ่านแฟนโปรเจกต์ ได้แก่ การเปิดแฟลชโทรศัพท์, แท่งไฟ 5 สีประจำตัวสมาชิก, การแปรอักษรจากกล่องไฟเป็นรูปหัวใจตามสีของสมาชิก “❤❤❤❤❤” และคำว่า “러비❤레벨” (ย่อมาจาก ReVeluv ❤ Red Velvet), การติดแบนเนอร์ประโยคซึ้ง ๆ ว่า “You are my happiness for 10 years❤” “ให้ความรู้สึกเหมือนความหมายของความรัก คุณอยู่ในทุกช่วงเวลา” “around summer, autumn, winter, spring ❤❤❤❤❤” และการชูสโลแกนที่มีความหมายว่า “ความฝันของเธออยังคงยิ่งใหญ่เหมือนอย่างครั้งแรกที่บอกแก่ฉัน แม้เวลาล่วงเลยไป 10 ปี ความฝันเธอนั้นไม่เคยเลือนหาย” “ถึงแม้เทศกาลนี้จะจบลงแต่โปรดอย่าลืมฉันไป สัญญานะว่าเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่ง” ยืนยันถึงคำมั่นสัญญาแก่กัน

การเดินทางของ Red Velvet ที่มาลงจอด ณ จักรวาลแสนมหัศจรรย์ในแฟนคอนนี้ ทุกความผูกพัน ความรัก และความคิดถึงได้ถูกเติมเต็มตลอดช่วงเวลา 3 ชั่วโมง ผ่าน 20 บทเพลง พร้อมพิสูจน์ให้ได้รู้ว่า เมื่อใดก็ตามที่ ‘Red Velvet’ และ ‘ReVeluv’ ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน สามารถข้ามผ่านความโดดเดี่ยวและมอบความสุขถึงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตอกย้ำถึงการเป็นความรักของกันและกันมาตลอด 10 ปี